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Ребров стал тренером "Аль-Айн" из ОАЭ. Через год он якобы вернется в "Динамо"

Автор: Роман Тверденко

Украинский тренер Сергей Ребров возглавил команду "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов. Спустя два дня после ухода из "Ференцвароша".

Об этом сообщает твиттер "Аль-Айн".

Детали контракта между тренером и клубом неизвестны.

"Аль-Айн" завершил сезон в местном высшем дивизионе на 6-м месте и не попал в Лигу чемпионов Азии. Прежним тренером команды был португалец Педру Эмануел.

На этой неделе Сергей Ребров ушел из венгерского "Ференцвароша" после трех сезонов работы. Причиной стали разногласися с руководством клуба касательно согласования подписания новых футболистов, которых якобы подписывали, по словам тренера, без учета его мнения.

Отметим, что недавно венгерские СМИ утверждали, что после "Ференцвароша" Ребров уйдет в "Аль-Айн", а в 2022 году вернется в Динамо. Первая часть новости уже оказалась правдивой.

Напомним, что на этой неделе "Динамо" продлило контракт с Мирчей Луческу до лета 2023 года.

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Новости Украины Сергей Ребров