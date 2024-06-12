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Ребров розкрив стан Миколенка після травми напередодні Євро-2024

Фото: Віталій Миколенко зіграв лише 30 хвилин проти "триколірних" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер національної команди України Сергій Ребров поділився деталями про ушкодження оборонця Віталія Миколенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

25-річний українець травмувався в зіткненні з оборонцем збірної Молдови Артуром Кречуном у середині першої половини спарингу в Кишиневі. Оборонець "синьо-жовтих" спершу залишився в грі, але через кілька хвилин був замінений.

"Мені сказали, що йому вже зробили МРТ. Наскільки я розумію, усе не так страшно. Будемо сподіватися, а завтра зроблять ще одне обстеження. Я трішки заспокоївся, бо мені сказали, що немає нічого страшного", – розповів Ребров.

Миколенко пропустив фініш сезону в складі ліверпульського "Евертона" через травму гомілкостопа. Тоді він невдало приземлився на ліву ногу після верхової боротьби зі суперником у дербі проти "Ліверпуля". Цього разу оборонець ушкодив праву ногу за лічені дні до старту чемпіонату Європи.

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.

На початку літа суперкомп'ютер Opta визначив Англію фаворитом Євро-2024. Тим часом збірна України опинилася за межами топ-10 фаворитів. Проте, шанси побачити підопічних Реброва в чвертьфіналі Євро-2024 склали 26%.

До слова, напередодні збірна України розгромила Молдову з чотирма голами.

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