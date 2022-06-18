ru ua
Сб, 18 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лучший бомбардир чемпионатов мира приступил к карьере тренера в Австрии

Новина українською →
Австрия, Суббота 18 июня 2022 11:14
Лучший бомбардир чемпионатов мира приступил к карьере тренера в Австрии Фото: Мирослав Клозе самостоятельно тренировал только "Баварию" U-17 (scra.at)
Автор: Антон Федорцив

Бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе возглавил середняка австрийской Бундеслиги "Альтах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

44-летний немец новый сезон начнет в соседней Австрии. В воскресенье тренер подпишет контракт с "Альтахом", а в понедельник состоится презентация Клозе.

"Я невероятно взволнован этим новым вызовом. Быстрые и легкие переговоры стали положительным моментом, подчеркнувшим правильность моего выбора. Первые беседы с клубным руководством были действительно откровенными, поэтому я сразу понял, что буду работать здесь", – рассказал специалист.

До сих пор Клозе на профессиональном уровне не тренировал. После завершения игровой карьеры он был ассистентом Ханси Флика в сборной Германии и "Баварии", а также работал наставником команды U-17 мюнхенцев.

Клозе-футболист защищал цвета "Кайзерслаутерна", "Баварии" и "Лацио". В составе сборной Германии он провел 137 матчей (71 гол), стал чемпионом мира в 2014 году и по-прежнему остается лучшим бомбардиром кубков мира в истории (16 мячей).

Напомним, что легендарный Чилаверт будет баллотироваться в президенты родного Парагвая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира
NEWS
Данилов опроверг заявления о "1000 погибших": эти деятели не имеют доступа к такой информации
Данилов опроверг заявления о "1000 погибших": эти деятели не имеют доступа к такой информации
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона