Ребров не потрапив до топ-10 рейтингу зарплат тренерів збірних на Євро-2024

49-річний фахівець на чолі "синьо-жовтих" заробляє 1,25 млн євро на рік. Цей результат дозволив українцю увійти до топ-15 імпровізованої відомості.

Нагорі рейтингу опинився головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт. Керманич "Трьох левів" заробляє 5,8 млн у євровалюті щороку. Трохи відстав від нього коуч Німеччини Юліан Нагельсманн (4,8 млн), а замкнув трійку лідерів тренер збірної Португалії Роберто Мартінес (4 млн).

Найскромніші фінансові апетити серед тренер учасниць Євро-2024 в керманича збірної Грузії Віллі Саньйоля. Француз заробляє всього 200 тисяч євро на рік. Серед суперників України на груповому етапі найбільше заробляє тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско (1,5 млн).

Повний рейтинг головних тренерів збірних на чемпіонаті Європи-2024 за рівнем зарплати:

Гарет Саутгейт (Англія) – 5,8 млн євро/рік Юліан Нагельсманн (Німеччина) – 4,8 млн Роберто Мартінес (Португалія) – 4 млн Дідьє Дешам (Франція) 3,8 млн Рональд Куман (Нідерланди) – 3 млн Лучано Спаллетті (Італія) – 3 млн Віченцо Монтелла (Туреччина) – 1,8 млн Мурат Якін (Швейцарія) – 1,6 млн Ральф Рангнік (Австрія) – 1,5 млн Доменіко Тедеско (Бельгія) – 1,5 млн Златко Даліч (Хорватія) – 1,5 млн Драган Стойковіч (Сербія) – 1,4 млн Луїс Де Ла Фуенте (Іспанія) – 1,25 млн Сергій Ребров (Україна) – 1,25 млн Каспер Юлманд (Данія) – 1,15 млн Сільвінью (Албанія) – 750 тисяч Міхал Пробеж (Польща) – 560 тисяч Стів Кларк (Шотландія) – 550 тисяч Франческо Кальцона (Словаччина) – 540 тисяч Марко Россі (Угорщина) – 300 тисяч Матьяж Кек (Словенія) – 300 тисяч Іван Гашек (Чехія) – 250 тисяч Едвард Йорданеску (Румунія) – 240 тисяч Віллі Саньйоль (Грузія) – 200 тисяч

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня.

Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал – на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні. Турнір складатиметься з групового турніру та плей-офф.

Господар змагань отримав місце на Євро-2024 автоматично. Ще 20 команд потрапили на форум після кваліфікації. Останні три володарі путівок визначилися в плей-офф Ліги націй навесні. Продаж квитків на турнір стартував на початку жовтня.