Ребров не попал в топ-10 рейтинга зарплат тренеров сборных на Евро-2024

Аналитики подготовили рейтинг тренеров национальных команд чемпионата Европы 2024 по уровню заработной платы. Наставник сборной Украины Сергей Ребров оказался за пределами первой десятки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Finance Football.
49-летний специалист во главе "сине-желтых" зарабатывает 1,25 млн евро в год. Этот результат позволил украинцу войти в топ-15 импровизированной ведомости.
Наверху рейтинга оказался главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Наставник "Трех львов" зарабатывает 5,8 млн в евровалюте ежегодно. Несколько отстал от него коуч Германии Юлиан Нагельсманн (4,8 млн), а замкнул тройку лидеров тренер сборной Португалии Роберто Мартинес (4 млн).
Самые скромные финансовые аппетиты среди тренер участниц Евро-2024 у наставника сборной Грузии Вилли Саньеля. Француз зарабатывает всего 200 тысяч евро в год. Среди соперников Украины на групповом этапе больше зарабатывает тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско (1,5 млн).
Полный рейтинг главных тренеров сборных на чемпионате Европы-2024 по уровню зарплаты:
Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля.
Матч-открытие состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене, а финал – на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне. Турнир будет состоять из группового турнира и плей-офф.
Хозяин соревнований получил место на Евро-2024 автоматически. Еще 20 команд попали на форум после квалификации. Последние три обладателя путевок определились в плей-офф Лиги наций весной. Продажа билетов на турнир стартовала в начале октября.
К слову, ранее составили топ-5 лучших матчей сборной Украины на чемпионатах Европы.
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