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Ребров підпише контракт зі збірною України під час відбору до Євро-2024: відомі терміни

Фото: Сергій Ребров незабаром очолить збірну України (facebook.com/alainfcae)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу домовилася про старт співпраці з головним тренером еміратського "Аль-Айна" Сергієм Ребровим. На чолі національної команди України він може опинитися через півроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке".

Український фахівець працюватиме на батьківщині з літа. 48-річний тренер підпише контракт із УАФ на 1,5 роки.

Ребров завершить зі збірною України кваліфікацію до чемпіонату Європи-2024 та тренуватиме команду в циклі до ЧС-2026. Угода тренера з асоціацією передбачатиме опцію пролонгації ще на 2 роки. Загальна тривалість контракту може скласти 7 років за умови задовільних результатів "синьо-жовтих" і збудованої дієвої піраміди збірних.

Збірна України залишилася без тренера 1 січня. УАФ не продовжила контракт із Петраковим, але досі не презентувала нового керманича національної команди. Наприкінці березня "синьо-жовті" стартують у відборі до Євро-2024.

Найімовірніше, діями збірної України в матчі проти Англії керуватиме Руслан Ротань. Молодий фахівець наразі працює головним тренером молодіжної збірної та "Олександрії". У роки ігрової кар'єри Ротань зіграв 100 матчів у футболці національної команди (8 голів).

До слова, Україна піднялася вгору на дві позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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Збірна УкраїниСергей Ребров