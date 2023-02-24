Ребров підпише контракт зі збірною України під час відбору до Євро-2024: відомі терміни

Український фахівець працюватиме на батьківщині з літа. 48-річний тренер підпише контракт із УАФ на 1,5 роки.

Ребров завершить зі збірною України кваліфікацію до чемпіонату Європи-2024 та тренуватиме команду в циклі до ЧС-2026. Угода тренера з асоціацією передбачатиме опцію пролонгації ще на 2 роки. Загальна тривалість контракту може скласти 7 років за умови задовільних результатів "синьо-жовтих" і збудованої дієвої піраміди збірних.

Збірна України залишилася без тренера 1 січня. УАФ не продовжила контракт із Петраковим, але досі не презентувала нового керманича національної команди. Наприкінці березня "синьо-жовті" стартують у відборі до Євро-2024.

Найімовірніше, діями збірної України в матчі проти Англії керуватиме Руслан Ротань. Молодий фахівець наразі працює головним тренером молодіжної збірної та "Олександрії". У роки ігрової кар'єри Ротань зіграв 100 матчів у футболці національної команди (8 голів).