Ребров подпишет контракт со сборной Украины при отборе к Евро-2024: известны сроки

Украинский специалист будет работать на родине с лета. 48-летний тренер подпишет контракт с УАФ на полтора года.

Ребров завершит со сборной Украины квалификацию к чемпионату Европы-2024 и будет тренировать команду в цикле к ЧМ-2026. Соглашение тренера с ассоциацией будет предусматривать опцию пролонгации еще на 2 года. Общая продолжительность контракта может составить 7 лет при удовлетворительных результатах "сине-желтых" и выстроенной действенной пирамиды сборных.

Сборная Украины осталась без тренера 1 января. УАФ не продлила контракт с Петраковым, но до сих пор не представила нового наставника национальной команды. В конце марта "сине-желтые" стартуют в отборе к Евро-2024.

Скорее всего, действиями сборной Украины в матче против Англии будет руководить Руслан Ротань. Молодой специалист работает главным тренером молодежной сборной и "Александрии". В годы игровой карьеры Ротань сыграл 100 матчей в футболке национальной команды (8 голов).