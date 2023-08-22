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Ребров перевів універсала "Динамо" в основний список збірної України

Фото: Олександр Караваєв оформив 2 м'ячі за "Динамо" в сезоні 2023/24 (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер національної команди України Сергій Ребров вирішив внести зміни до переліку футболістів, які готуватимуться до вересневих матчів кваліфікації до Євро-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Україна – Англія відбудеться 9 вересня в польському Вроцлаві. Поєдинок прийме стадіон "Тарчиньскі Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

Керманич "синьо-жовтих" оновив оприлюднений учора список викликаних на вересневий збір футболістів. До 25-ти виконавців Ребров додав Олександра Караваєва з київського "Динамо". Спершу він опинився у резервному списку тренера.

"Динамівець" у збірній може закрити позиції правого оборонця та флангового півзахисника. За місце в основі команди він конкуруватиме з одноклубником Тимчиком і "гірником" Коноплею. Праворуч у середній лінії натомість гратиме Ярмоленко, Циганков або Зубков.

У нинішньому сезоні Караваєв провів 3 матчі в усіх турнірах, у яких оформив 2 м'ячі. Універсал забив "Минаю" у стартовому турі УПЛ та "Арісу" в кваліфікації Ліги конференцій. У лавах збірної України Караваєв усього зіграв 47 поєдинків (2 голи).

Після чотирьох турів відбору лідером групи C залишається Англія (12 очок). Збірна України провела на поєдинок менше, набрала 6 пунктів і йде другою. Натомість безнадійний аутсайдер квінтету – мальтійці з чотирма поразками.

До слова, раніше Мельгоса оголосив склад збірної України U-21 на вересневі матчі.

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Збірна УкраїниСергей Ребров