Молодіжна збірна України оприлюднила склад на старт відбору до Євро-2025: хто в списку

Фото: Українська молодіжка на Євро-2023 дійшла до 1/2 фіналу (facebook.com/uafukraine)

Тренерський штаб збірної України U-21 на чолі з Унаї Мельгосою визначився з переліком виконавців, які готуватимуться до перших матчів кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

На вересневий збір приїдуть 23 футболісти. У новому циклі кольори молодіжки "синьо-жовтих" захищатимуть виконавці 2002 року народження та молодші. Новий керманич команди Мельгоса поклався на гравців із чемпіонату України. Єдиним легіонером у складі став півзахисник англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк. Решта представляють "Динамо", "Дніпро-1", "Колос", "Зорю", "Олександрію", "Полісся", "Рух", "Чорноморець", "Шахтар", "Ворсклу" та "Оболонь". Перед поєдинком із Північною Ірландією 12 вересняукраїнська команда проведе спаринг. 8 вересня підопічні Мельгоси зустрінуться з німецькою молодіжкою. Товариський матч відбудеться в Саарбрюкені. Склад молодіжної збірної України на вересневі матчі: Воротарі: Нещерет, Кінарейкін, Фесюн Захисники: Вівчаренко, Батагов, Боль, Скорко, Смоляков, Роман, Слюбик, Салюк Півзахисники: Ярмолюк, Бражко, Волошин, Рубчинський, Квасниця, Брагару, Очеретько, Лосенко, Павлюк Нападники: Краснопір, Теслюк, В'юнник У кваліфікації до Євро-2025 збірна України U-21 виступатиме в групі F. Інші суперники – Люксембург, Англія, Азербайджан і Сербія. Пряму путівку на чемпіонат Європи отримає лише переможець секстету.