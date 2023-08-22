Молодіжна збірна України оприлюднила склад на старт відбору до Євро-2025: хто в списку
Тренерський штаб збірної України U-21 на чолі з Унаї Мельгосою визначився з переліком виконавців, які готуватимуться до перших матчів кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
На вересневий збір приїдуть 23 футболісти. У новому циклі кольори молодіжки "синьо-жовтих" захищатимуть виконавці 2002 року народження та молодші.
Новий керманич команди Мельгоса поклався на гравців із чемпіонату України. Єдиним легіонером у складі став півзахисник англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк. Решта представляють "Динамо", "Дніпро-1", "Колос", "Зорю", "Олександрію", "Полісся", "Рух", "Чорноморець", "Шахтар", "Ворсклу" та "Оболонь".
Перед поєдинком із Північною Ірландією 12 вересняукраїнська команда проведе спаринг. 8 вересня підопічні Мельгоси зустрінуться з німецькою молодіжкою. Товариський матч відбудеться в Саарбрюкені.
Склад молодіжної збірної України на вересневі матчі:
Воротарі: Нещерет, Кінарейкін, Фесюн
Захисники: Вівчаренко, Батагов, Боль, Скорко, Смоляков, Роман, Слюбик, Салюк
Півзахисники: Ярмолюк, Бражко, Волошин, Рубчинський, Квасниця, Брагару, Очеретько, Лосенко, Павлюк
Нападники: Краснопір, Теслюк, В'юнник
У кваліфікації до Євро-2025 збірна України U-21 виступатиме в групі F. Інші суперники – Люксембург, Англія, Азербайджан і Сербія. Пряму путівку на чемпіонат Європи отримає лише переможець секстету.
До слова, напередодні збірна України оголосила склад на Англію та Італію.
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