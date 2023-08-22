RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ребров перевел универсала "Динамо" в основной список сборной Украины

Фото: Александр Караваев оформил 2 мяча за "Динамо" в сезоне 2023/24 (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров решил внести изменения в список футболистов, которые будут готовиться к сентябрьским матчам квалификации к Евро-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Матч Украина – Англия состоится 9 сентября в польском Вроцлаве. Поединок примет стадион "Тарчиньски Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Наставник "сине-желтых" обновил обнародованный вчера список вызванных на сентябрьский сбор футболистов. К 25-ти исполнителям Ребров добавил Александра Караваева из киевского "Динамо". Сначала он оказался в резервном списке тренера.

"Динамовец" в сборной может закрыть позиции правого защитника и флангового полузащитника. За место в основе команды он будет конкурировать с одноклубником Тымчиком и "горняком" Коноплей. Справа в средней линии сыграет Ярмоленко, Цыганков или Зубков.

В нынешнем сезоне Караваев провел 3 матча во всех турнирах, в которых оформил 2 мяча. Универсал забил "Минаю" в стартовом туре УПЛ и "Арису" в квалификации Лиги конференций. В рядах сборной Украины Караваев всего сыграл 47 поединков (2 гола).

После четырех туров отбора лидером группы C остается Англия (12 очков). Сборная Украины провела на поединок меньше, набрала 6 пунктов и идет второй. В свою очередь безнадежный аутсайдер квинтета – мальтийцы с четырьмя поражениями.

К слову, ранее Мельгоса объявил состав сборной Украины U-21 на сентябрьские матчи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныСергей Ребров