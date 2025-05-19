Ребров оголосив склад збірної на турнір у Канаді: є сенсаційні новачки

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Протягом змагання "синьо-жовті" проведуть два матчі на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме поєдинки фінальної частини чемпіонату світу.
7 червня підопічні Сергія Реброва зіграють із господарями – збірною Канади, а 10-го числа – із Новою Зеландією.
До основного списку ввійшли 26 виконавців, ще чотири гравці потрапили до резервного.
Воротарі:
Захисники:
Півзахисники:
Нападник:
Резервний список:
У заявці – по шість представників "Динамо" і "Шахтаря". Ще два футболісти донецького клубу перебувають у резервному списку.
У переліку з неназваних причин відсутні футболісти, що раніше стабільно отримували виклик до національної команди.
Не потрапили до списку також футболісти молодіжної збірної: вони готуватимуться до Євро-2025, який пройде з 12 червня до 5 липня в Словаччині.
Шанс провести свій перший матч у складі національної команди отримали:
Обидва футболісти грали за олімпійську збірну України на Іграх-2024 у Парижі.
Євген Чеберко повернувся до збірної після майже п'ятирічної перерви (фото: instagram.com/cheber98)
Уперше з листопада 2020 року до табору "синьо-жовтих" викликаний захисник Євген Чеберко, який нині виступає за американський "Коламбус Крю".
Canadian Shield пройде за дещо незвичними правилами. У всіх матчах буде визначатися переможець. Якщо протягом 90 хвилин суперники не виявлять сильнішого, вони будуть виконувати післяматчеві пенальті.
Збірна України в своїй історії одного разу вже зустрічалась з Канадою. Поєдинок, що відбувся 8 жовтня 2010 року в Києві приніс нічию – 2:2.
А от з Новою Зеландією "синьо-жовті" зіграють уперше. Також це буде дебютне протистояння українців з представником Конфедерації футболу Океанії.
Раніше організатори назвали дату й місце церемонії "Золотий м'яч"-2025.
Також показали оновлену емблему "Динамо", з якою команда вийде на наступний матч.