Ребров оголосив склад збірної на турнір у Канаді: є сенсаційні новачки

Протягом змагання "синьо-жовті" проведуть два матчі на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме поєдинки фінальної частини чемпіонату світу.

7 червня підопічні Сергія Реброва зіграють із господарями – збірною Канади, а 10-го числа – із Новою Зеландією.

До основного списку ввійшли 26 виконавців, ще чотири гравці потрапили до резервного.

Склад збірної України:

Воротарі:

Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)

Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)

Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники:

Микола Матвієнко ("Шахтар")

Валерій Бондар ("Шахтар")

Владислав Дубінчак ("Динамо")

Олександр Тимчик ("Динамо")

Богдан Михайліченко ("Полісся")

Олександр Мартинюк ("Олександрія")

Ілля Забарний ("Борнмут", Англія)

Максим Таловєров ("Плімут", Англія)

Євген Чеберко ("Коламбус Крю", США)

Півзахисники:

Микола Шапаренко ("Динамо")

Микола Михайленко ("Динамо")

Олександр Піхальонок ("Динамо")

Владислав Кабаєв ("Динамо")

Георгій Судаков ("Шахтар")

Єгор Назарина ("Шахтар")

Артем Бондаренко ("Шахтар")

Олексій Гуцуляк ("Полісся")

Олександр Назаренко ("Полісся")

Іван Калюжний ("Олександрія")

Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія)

Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія)

Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)

Нападник:

Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)

Резервний список:

Юхим Конопля ("Шахтар")

Дмитро Криськів ("Шахтар")

Георгій Бущан ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія)

Олександр Сваток ("Остін", США)

Найбільше представництво

У заявці – по шість представників "Динамо" і "Шахтаря". Ще два футболісти донецького клубу перебувають у резервному списку.

Відсутні у заявці

У переліку з неназваних причин відсутні футболісти, що раніше стабільно отримували виклик до національної команди.

Віталій Миколенко (захисник, "Евертон", Англія)

Андрій Ярмоленко (півзахисник, "Динамо")

Артем Довбик (нападник, "Рома", Італія)

Не потрапили до списку також футболісти молодіжної збірної: вони готуватимуться до Євро-2025, який пройде з 12 червня до 5 липня в Словаччині.

Єгор Ярмолюк (півзахисник, "Брентфорд", Англія)

Владислав Ванат (нападник, "Динамо")

Хто може дебютувати

Шанс провести свій перший матч у складі національної команди отримали:

Олександр Мартинюк (захисник, "Олександрія")

Микола Михайленко (півзахисник, "Динамо")

Обидва футболісти грали за олімпійську збірну України на Іграх-2024 у Парижі.

Євген Чеберко повернувся до збірної після майже п'ятирічної перерви (фото: instagram.com/cheber98)

Повернення у збірну

Уперше з листопада 2020 року до табору "синьо-жовтих" викликаний захисник Євген Чеберко, який нині виступає за американський "Коламбус Крю".

Особливості турніру та суперники

Canadian Shield пройде за дещо незвичними правилами. У всіх матчах буде визначатися переможець. Якщо протягом 90 хвилин суперники не виявлять сильнішого, вони будуть виконувати післяматчеві пенальті.

Збірна України в своїй історії одного разу вже зустрічалась з Канадою. Поєдинок, що відбувся 8 жовтня 2010 року в Києві приніс нічию – 2:2.

А от з Новою Зеландією "синьо-жовті" зіграють уперше. Також це буде дебютне протистояння українців з представником Конфедерації футболу Океанії.