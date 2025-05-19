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Ребров оголосив склад збірної на турнір у Канаді: є сенсаційні новачки

Фото: Збірна України (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Протягом змагання "синьо-жовті" проведуть два матчі на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме поєдинки фінальної частини чемпіонату світу.

7 червня підопічні Сергія Реброва зіграють із господарями – збірною Канади, а 10-го числа – із Новою Зеландією.

До основного списку ввійшли 26 виконавців, ще чотири гравці потрапили до резервного.

Склад збірної України:

Воротарі:

  • Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)
  • Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)
  • Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники:

  • Микола Матвієнко ("Шахтар")
  • Валерій Бондар ("Шахтар")
  • Владислав Дубінчак ("Динамо")
  • Олександр Тимчик ("Динамо")
  • Богдан Михайліченко ("Полісся")
  • Олександр Мартинюк ("Олександрія")
  • Ілля Забарний ("Борнмут", Англія)
  • Максим Таловєров ("Плімут", Англія)
  • Євген Чеберко ("Коламбус Крю", США)

Півзахисники:

  • Микола Шапаренко ("Динамо")
  • Микола Михайленко ("Динамо")
  • Олександр Піхальонок ("Динамо")
  • Владислав Кабаєв ("Динамо")
  • Георгій Судаков ("Шахтар")
  • Єгор Назарина ("Шахтар")
  • Артем Бондаренко ("Шахтар")
  • Олексій Гуцуляк ("Полісся")
  • Олександр Назаренко ("Полісся")
  • Іван Калюжний ("Олександрія")
  • Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія)
  • Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія)
  • Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)

Нападник:

  • Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)

Резервний список:

  • Юхим Конопля ("Шахтар")
  • Дмитро Криськів ("Шахтар")
  • Георгій Бущан ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія)
  • Олександр Сваток ("Остін", США)

Найбільше представництво

У заявці – по шість представників "Динамо" і "Шахтаря". Ще два футболісти донецького клубу перебувають у резервному списку.

Відсутні у заявці

У переліку з неназваних причин відсутні футболісти, що раніше стабільно отримували виклик до національної команди.

  • Віталій Миколенко (захисник, "Евертон", Англія)
  • Андрій Ярмоленко (півзахисник, "Динамо")
  • Артем Довбик (нападник, "Рома", Італія)

Не потрапили до списку також футболісти молодіжної збірної: вони готуватимуться до Євро-2025, який пройде з 12 червня до 5 липня в Словаччині.

  • Єгор Ярмолюк (півзахисник, "Брентфорд", Англія)
  • Владислав Ванат (нападник, "Динамо")

Хто може дебютувати

Шанс провести свій перший матч у складі національної команди отримали:

  • Олександр Мартинюк (захисник, "Олександрія")
  • Микола Михайленко (півзахисник, "Динамо")

Обидва футболісти грали за олімпійську збірну України на Іграх-2024 у Парижі.

Євген Чеберко повернувся до збірної після майже п'ятирічної перерви (фото: instagram.com/cheber98)

Повернення у збірну

Уперше з листопада 2020 року до табору "синьо-жовтих" викликаний захисник Євген Чеберко, який нині виступає за американський "Коламбус Крю".

Особливості турніру та суперники

Canadian Shield пройде за дещо незвичними правилами. У всіх матчах буде визначатися переможець. Якщо протягом 90 хвилин суперники не виявлять сильнішого, вони будуть виконувати післяматчеві пенальті.

Збірна України в своїй історії одного разу вже зустрічалась з Канадою. Поєдинок, що відбувся 8 жовтня 2010 року в Києві приніс нічию – 2:2.

А от з Новою Зеландією "синьо-жовті" зіграють уперше. Також це буде дебютне протистояння українців з представником Конфедерації футболу Океанії.

Раніше організатори назвали дату й місце церемонії "Золотий м'яч"-2025.

Також показали оновлену емблему "Динамо", з якою команда вийде на наступний матч.

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Сергій РебровФутбол