Ребров і ще чотири кандидати, або Хто замінить Луческу в "Динамо"

Наприкінці липня головному тренеру столичного "Динамо" виповниться 78. Ще через рік завершить дію контракт румунського фахівця з "біло-синіми", тож питання нового керманича команди вже повинно стояти на порядку денному керівництва клубу. Однак, вибір буде непростим.

За останні три десятиліття лише тричі "Динамо" тренували фахівці без попереднього зв'язку з командою. Двічі в цій ролі опинялися росіяни – Сьомін і Газзаєв. Третім винятком став сам Луческу. Контроверсійне призначення румуна виправдала себе в дебютному сезоні, коли кияни здобули перший за 5 років титул.

Та далі настала стагнація. Звісно, війна внесла власні корективи. Однак, сезон 2022/23, перед яким лише лінивий не віддавав "Динамо" чемпіонський трофей достроково, завершився фіаско – 4-те місце. Відставка Луческу могла трапитися в цій точці. Проте, президент Ігор Суркіс, вочевидь, відтерміновує кардинальні зміни.

Олександр Шовковський, 48 років, асистент керманича "Динамо"

Та чи радикальним крок стане нове призначення з категорії "динамівських сердець"? Шовковський справді провів усю ігрову кар'єру в лавах рідної команди. А от ремеслом тренера почав займатися в штабі Шевченка в збірній України. Його повернення в "Динамо" у січні стало сенсацією, і вже тоді поповзли чутки про операцію "спадкоємець".

Шовковський приєднався до команди Луческу не статистом. Підтвердженням цього стало призначення легендарного воротаря в. о. головного тренера, коли румунський фахівець ліг на операційний стіл. Тимчасовий тренер провів на чолі "Динамо" 8 матчів, у яких "біло-сині" набрали 19 очок (+6, =1, -1). Такі результати, либонь, шанси на призначення підвищили.

Ігор Костюк, 47 років, головний тренер "Динамо" U-19

Європейська модель розвитку клубів, до якої на словах прагнуть вітчизняні гранди, в тренерському питанні покладається на внутрішні резерви. Нерідко з асистентів чи тренерів молодіжних і юнацьких команд з'являються такі жадані нові обличчя. Отже, головний тренер "Динамо" U-19 Костюк – у грі.

Тим більше, певних успіхів там він досягнув. У сезоні 2021/22 "динамівці" дійшли до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, а в Чемпіонаті юнацьких команд двічі фінішували зі золотими медалями. Головним же мірилом для такої посади завжди була кількість власних вихованців у першій команді. Таких у "Динамо" хоч відбавляй. Щоправда, окремі оглядачі проблеми "біло-синіх" пов'язують якраз із адаптацією підопічних Костюка, які звикли грати в банальний "бий-біжи".

Віктор Скрипник, 53 роки, головний тренер "Ворскли"

Українця з німецьким менталітетом цілком могло й не бути в цьому списку. Та феноменальний фініш "Ворскли" з п'ятьма перемогами поспіль нагадав про клас Скрипника. На тлі ж невизначеності щодо інвестора полтавців Костянтина Жеваго переїзд фахівця до іншого міста не такий вже й неможливий.

Ми кажемо – Скрипник, маємо на увазі – "ромб". Нетипова для сучасності формація в українських шанувальників футболу справді асоціюється з керманичем "Ворскли". Та назвати тренера догматиком 4-1-2-1-2 буде перебільшенням. Полтавці на фініші чемпіонату грали в цілком звичні зараз 4-2-3-1. Сила Скрипника в європейському досвіді. Але для суперконсервативного "Динамо" – це мінус.

Юрій Вернидуб, 57 років, головний тренер "Кривбаса"

Прізвище цього фахівця пов'язують із "Динамо" роками. Здебільшого вболівальники. Утім, був період, коли призначення Вернидуба боси киян справді розглядали – після відставки Хацкевича. Та тоді "біло-сині" обрали Михайличенка, який не тренував 10 років. Натомість інший кандидат поїхав за медалями до Білорусі та Молдови.

Вернидуб – нетиповий для УПЛ тренер. Він не боїться приймати несподівані виклики та постійне прагне до самовдосконалення в професії. Головне побоювання щодо призначення в "Динамо" – слабкі шанси стати "своїм". Авторитету ж переформатувати всю структуру киян під потреби очолюваної команди Вернидубу (наразі) бракує.

Сергій Ребров, 49 років, головний тренер збірної України

Вочевидь, найбажаніший кандидат і для керівництва, і для фанатів "Динамо". Повернення Реброва до України чекали ледь не з того моменту, коли він поїхав у 2017 році. Зрештою, найсильніший тренер України в цей момент опинився у відповідній команді – національній збірній.

Торік Суркіс відверто заявив, що Ребров буде пріоритетним кандидатом у разі відставки Луческу. Та тоді українець ще працював на Близькому Сході. Тепер же доведеться домовлятися не лише з тренером, а і з УАФ щодо суміщення посад. Є сумніви щодо бажання фахівця поєднувати роботу в клубі та збірній. Та й прощання з "Динамо" було не мажорним. Ребров хотів оновити склад, але керівництво відмовилося продати низку гравців і спровокувало відхід тренера...