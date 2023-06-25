Ребров и еще четыре кандидата, или Кто заменит Луческу в "Динамо"

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу входит в последний год контракта с отечественным грандом. Клубный менеджмент должен запланировать кастинг претендентов на потенциально вакантное место.
Кратко о пяти кандидатах на должность главного тренера коллектива из столицы Украины – в материале РБК-Украина.
В конце июля главному тренеру столичного "Динамо" исполнится 78. Еще через год завершит действие контракт румынского специалиста с "бело-синими", поэтому вопрос нового наставника команды уже должен стоять в повестке дня руководства клуба. Однако выбор будет непростым.
За последние три десятилетия только трижды "Динамо" тренировали специалисты без предварительной связи с командой. Дважды в этой роли оказывались россияне – Семин и Газзаев. Третьим исключением стал сам Луческу. Контроверсионное назначение румына оправдало себя в дебютном сезоне, когда киевляне завоевали первый за 5 лет титул.
Но дальше наступила стагнация. Естественно, война внесла собственные коррективы. Однако сезон 2022/23, перед которым только ленивый не отдавал "Динамо" чемпионский трофей досрочно, завершился фиаско – 4-е место. Отставка Луческу могла случиться в этой точке. Однако президент Игорь Суркис, очевидно, откладывает кардинальные изменения.
Но радикальным ли шагом станет новое назначение из категории "динамовских сердец"? Шовковский действительно провел всю игровую карьеру в рядах родной команды. А вот ремеслом тренера стал заниматься в штабе Шевченко в сборной Украины. Его возвращение в "Динамо" в январе стало сенсацией, и уже тогда поползли слухи об операции "наследник".
Шовковский присоединился к команде Луческу не статистом. Подтверждением тому стало назначение легендарного вратаря и. о. главного тренера, когда румынский специалист лег на операционный стол. Временный тренер провел во главе "Динамо" 8 матчей, в которых "бело-синие" набрали 19 очков (+6, =1, -1). Такие результаты, вероятно, шансы на назначение повысили.
Европейская модель развития клубов, к которой на словах стремятся отечественные гранды, в тренерском вопросе полагается на внутренние резервы. Нередко из ассистентов либо тренеров молодежных и юношеских команд появляются столь желанные новые лица. Итак, главный тренер "Динамо" U-19 Костюк – в игре.
Тем более, определенных успехов там он добился. В сезоне 2021/22 "динамовцы" дошли до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, а в Чемпионате юношеских команд дважды финишировали с золотыми медалями. Главным же мерилом для такой должности всегда было количество собственных воспитанников в первой команде. Таких у "Динамо" хоть отбавляй. Правда, отдельные обозреватели проблемы "бело-синих" связывают как раз с адаптацией подопечных Костюка, привыкших играть в банальный "бей-беги".
Украинца с немецким менталитетом вполне могло не быть в этом списке. Но феноменальный финиш "Ворсклы" с пятью победами подряд напомнил о классе Скрипника. На фоне же неопределенности в отношении инвестора полтавчан Константина Жеваго переезд специалиста в другой город не так уж невозможен.
Мы говорим – Скрипник, подразумеваем – "ромб". Нетипичная для современности формация у украинских поклонников футбола действительно ассоциируется с наставником "Ворсклы". Но назвать тренера догматиком 4-1-2-1-2 будет преувеличением. Полтавчане на финише чемпионата играли во вполне привычные сейчас 4-2-3-1. Сила Скрипника в европейском опыте. Но для суперконсервативного "Динамо" – это минус.
Фамилию этого специалиста связывают с "Динамо" годами. В основном болельщики. Впрочем, был период, когда назначение Вернидуба боссы киевлян действительно рассматривали – после отставки Хацкевича. Тогда "бело-синие" выбрали Михайличенко, который не тренировал 10 лет. А другой кандидат уехал за медалями в Беларусь и Молдову.
Вернидуб – нетипичный для УПЛ тренер. Он не боится принимать неожиданные вызовы и постоянно стремится к самосовершенствованию в профессии. Главное опасение относительно назначения в "Динамо" – слабые шансы стать "своим". Авторитета же переформатировать всю структуру киевлян под нужды возглавляемой команды Вернидубу (в данный момент) не хватает.
Очевидно, самый желанный кандидат и для руководства, и для фанатов "Динамо". Возвращения Реброва в Украину ждали едва ли не с того момента, когда он уехал в 2017 году. В конце концов, сильнейший тренер Украины в этот момент оказался в соответствующей команде – национальной сборной.
В прошлом году Суркис откровенно заявил, что Ребров станет приоритетным кандидатом в случае отставки Луческу. Тогда украинец еще работал на Ближнем Востоке. Теперь же придется договариваться не только с тренером, но и с УАФ по совмещению должностей. Есть сомнения в желании специалиста совмещать работу в клубе и сборной. Да и прощание с "Динамо" было не мажорным. Ребров хотел обновить состав, но руководство отказалось продать ряд игроков и спровоцировало уход тренера...
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