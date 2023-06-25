Ребров и еще четыре кандидата, или Кто заменит Луческу в "Динамо"

В конце июля главному тренеру столичного "Динамо" исполнится 78. Еще через год завершит действие контракт румынского специалиста с "бело-синими", поэтому вопрос нового наставника команды уже должен стоять в повестке дня руководства клуба. Однако выбор будет непростым.

За последние три десятилетия только трижды "Динамо" тренировали специалисты без предварительной связи с командой. Дважды в этой роли оказывались россияне – Семин и Газзаев. Третьим исключением стал сам Луческу. Контроверсионное назначение румына оправдало себя в дебютном сезоне, когда киевляне завоевали первый за 5 лет титул.

Но дальше наступила стагнация. Естественно, война внесла собственные коррективы. Однако сезон 2022/23, перед которым только ленивый не отдавал "Динамо" чемпионский трофей досрочно, завершился фиаско – 4-е место. Отставка Луческу могла случиться в этой точке. Однако президент Игорь Суркис, очевидно, откладывает кардинальные изменения.

Александр Шовковский, 48 лет, ассистент вождя "Динамо"

Но радикальным ли шагом станет новое назначение из категории "динамовских сердец"? Шовковский действительно провел всю игровую карьеру в рядах родной команды. А вот ремеслом тренера стал заниматься в штабе Шевченко в сборной Украины. Его возвращение в "Динамо" в январе стало сенсацией, и уже тогда поползли слухи об операции "наследник".

Шовковский присоединился к команде Луческу не статистом. Подтверждением тому стало назначение легендарного вратаря и. о. главного тренера, когда румынский специалист лег на операционный стол. Временный тренер провел во главе "Динамо" 8 матчей, в которых "бело-синие" набрали 19 очков (+6, =1, -1). Такие результаты, вероятно, шансы на назначение повысили.

Игорь Костюк, 47 лет, главный тренер "Динамо" U-19

Европейская модель развития клубов, к которой на словах стремятся отечественные гранды, в тренерском вопросе полагается на внутренние резервы. Нередко из ассистентов либо тренеров молодежных и юношеских команд появляются столь желанные новые лица. Итак, главный тренер "Динамо" U-19 Костюк – в игре.

Тем более, определенных успехов там он добился. В сезоне 2021/22 "динамовцы" дошли до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, а в Чемпионате юношеских команд дважды финишировали с золотыми медалями. Главным же мерилом для такой должности всегда было количество собственных воспитанников в первой команде. Таких у "Динамо" хоть отбавляй. Правда, отдельные обозреватели проблемы "бело-синих" связывают как раз с адаптацией подопечных Костюка, привыкших играть в банальный "бей-беги".

Виктор Скрипник, 53 года, главный тренер "Ворсклы"

Украинца с немецким менталитетом вполне могло не быть в этом списке. Но феноменальный финиш "Ворсклы" с пятью победами подряд напомнил о классе Скрипника. На фоне же неопределенности в отношении инвестора полтавчан Константина Жеваго переезд специалиста в другой город не так уж невозможен.

Мы говорим – Скрипник, подразумеваем – "ромб". Нетипичная для современности формация у украинских поклонников футбола действительно ассоциируется с наставником "Ворсклы". Но назвать тренера догматиком 4-1-2-1-2 будет преувеличением. Полтавчане на финише чемпионата играли во вполне привычные сейчас 4-2-3-1. Сила Скрипника в европейском опыте. Но для суперконсервативного "Динамо" – это минус.

Юрий Вернидуб, 57 лет, главный тренер "Кривбасса"

Фамилию этого специалиста связывают с "Динамо" годами. В основном болельщики. Впрочем, был период, когда назначение Вернидуба боссы киевлян действительно рассматривали – после отставки Хацкевича. Тогда "бело-синие" выбрали Михайличенко, который не тренировал 10 лет. А другой кандидат уехал за медалями в Беларусь и Молдову.

Вернидуб – нетипичный для УПЛ тренер. Он не боится принимать неожиданные вызовы и постоянно стремится к самосовершенствованию в профессии. Главное опасение относительно назначения в "Динамо" – слабые шансы стать "своим". Авторитета же переформатировать всю структуру киевлян под нужды возглавляемой команды Вернидубу (в данный момент) не хватает.

Сергей Ребров, 49 лет, главный тренер сборной Украины

Очевидно, самый желанный кандидат и для руководства, и для фанатов "Динамо". Возвращения Реброва в Украину ждали едва ли не с того момента, когда он уехал в 2017 году. В конце концов, сильнейший тренер Украины в этот момент оказался в соответствующей команде – национальной сборной.

В прошлом году Суркис откровенно заявил, что Ребров станет приоритетным кандидатом в случае отставки Луческу. Тогда украинец еще работал на Ближнем Востоке. Теперь же придется договариваться не только с тренером, но и с УАФ по совмещению должностей. Есть сомнения в желании специалиста совмещать работу в клубе и сборной. Да и прощание с "Динамо" было не мажорным. Ребров хотел обновить состав, но руководство отказалось продать ряд игроков и спровоцировало уход тренера...