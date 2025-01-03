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Ребров хоче грати з Бельгією на фартовому стадіоні та просить тренувальний збір перед Лігою націй

Фото: Де зіграє збірна України домашній поєдинок з Бельгією (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров обрав пріоритетне місце проведення номінально домашнього матчу плей-офф Ліги націй з Бельгією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua.

Поєдинок з бельгійцями запланований на 20 березня. Спочатку планувалося, що його прийме одне з міст Польщі чи Німеччини. Але зараз фаворит – іспанська Мурсія.

Представники Української асоціації футболу вже вивчають фінансові умови оренди місцевого стадіону "Нуева-Кондоміна" та логістичні питання. Власником арени є клуб третього іспанського дивізіону "Реал Мурсія".  Стадіон здатний прийняти 31 179 глядачів.

Якщо перемовини з іспанцями пройдуть успішно, тренерський штаб збірної проситиме УПЛ перенести на один-два дні матчі 21 туру чемпіонату за участю "Шахтаря" і "Динамо" (базова дата – 15 березня). Тоді Ребров зміг би залучити якомога більше збірників для проведення короткотермінового етапу підготовки безпосередньо в Мурсії.

Це місто на південному сході Іспанії добре знайоме футболістам молодіжної збірної України. Вони успішно проводили тут відбіркові матчі чемпіонату Європи 2025 року.

Матч-відповідь плей-офф Ліги націй Бельгія – Україна відбудеться 23 березня в Брюсселі.

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Сергій РебровУПЛФутбол