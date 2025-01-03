Ребров хочет играть с Бельгией на фартовом стадионе и просит тренировочный сбор перед Лигой наций

Поединок с бельгийцами запланирован на 20 марта. Изначально планировалось, что его примет один из городов Польши или Германии. Но сейчас фаворит - испанская Мурсия.

Представители Украинской ассоциации футбола уже изучают финансовые условия аренды местного стадиона "Нуэва-Кондомина" и логистические вопросы. Владельцем арены является клуб третьего испанского дивизиона "Реал Мурсия". Стадион способен принять 31 179 зрителей.

Если переговоры с испанцами пройдут успешно, тренерский штаб сборной будет просить УПЛ перенести на один-два дня матчи 21 тура чемпионата с участием "Шахтера" и "Динамо" (базовая дата - 15 марта). Тогда Ребров смог бы привлечь как можно больше сборников для проведения краткосрочного этапа подготовки непосредственно в Мурсии.

Этот город на юго-востоке Испании хорошо знаком футболистам молодежной сборной Украины. Они успешно проводили здесь отборочные матчи чемпионата Европы 2025 года.

Ответный матч плей-офф Лиги наций Бельгия -- Украина состоится 23 марта в Брюсселе.