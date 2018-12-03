Реальний анбандлінг не відповідає плану і дедлайнам "Нафтогазу", - Копач

Фото: Янез Копач (Uros Hocevar/delo.si)

Копач вважає, що "Нафтогаз" затягує процес анбандлінга

Глава секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач звернувся до представників Єврокомісії, "Нафтогазу", "Магістральних газопроводів України" з приводу процесу анбандлінга (поділу, - ред.) "Нафтогаз України" і передачі газотранспортної системи нового оператора. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву глави секретаріату Енергоспівтовариства.

Копач вважає, що процес анбандлінга, який, згідно з планами "Нафтогазу" повинен відбутися до 2020 року, затягується.

"Зараз ми повинні бути впевнені, що ніхто в Росії або десь ще зможе звинуватити Україну у подвійних стандартах, коли мова йде про дотримання правил Третього енергопакету. Найважливіша прикмета, що заслуговує довіри до України, анбандлінг. Але реальний анбандлинг, не відповідає плану і дедлайнам "Нафтогазу", - сказав він.

"Було багато планів "Нафтогазу", але всі вони застаріли. Анбандлінг повинен бути проведений таким чином, щоб оператор ГТС міг отримати сертифікацію (сертифікат Секретаріату енергетичного співтовариства ЄС, що підтверджує незалежність оператора, - ред.) до кінця наступного року, поки не закінчився діючий транзитний контракт. Тільки це забезпечить стабільність і довготривалість нового транзитного контракту", - додав він.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв рішення про перепідпорядкування державного оператора енергосистеми НЕК "Укренерго" Міністерству фінансів 14 листопада в ході закритого засідання уряду. Співрозмовники видання в Кабміні тоді повідомили, що пропозиція про передачу держкомпанії від Міненерговугілля Мінфіну було внесено "з голосу" і досі не оформлено офіційно.

Рішення про передачу оператора енергосистеми в інше відомство пов'язано з необхідністю виконання ряду умов щодо отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1 млрд євро.

Зокрема, йдеться про впровадження корпоративного управління в НЕК "Укренерго" і про необхідність досягти істотного прогресу у підготовці "Укренерго" до сертифікації в якості незалежного оператора". Сертифікат оператора належить підтвердити в Енергоспівтоваристві ЄС. Таку сертифікацію держкомпанія може отримати тільки після корпоратизації (реорганізації з унітарного підприємства в акціонерне товариство), впровадження наглядової ради, а також анбандлинга.