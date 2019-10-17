Реальным руководителем процессов в украинской энергетике является Герус, - эксперт

Реальным руководителем процессов в украинской энергетике является глава комитета по ТЭК в Верховной раде Андрей Герус, при этом правительство и профильное министерство никак не могут на это повлиять. Такое мнение на Facebook высказал соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Герус сегодня примеряет на себя маску Распутина при русском императоре Николае II. Его должность председателя комитета Верховной рады формально не дает ему возможности влиять на процессы в энергетике, но неформально именно он пытается определять энергетическую политику государства. Конечно, не в своих прямых интересах. Сколько там нужно народному депутату? Малость. А вот олигархам всегда мало. Конечно, Распутин был более колоритным персонажем, чем Герус. В роли "целителя" и "старца" он еще не выступал, но все впереди", - пишет Корольчук.

По его словам, влияние Геруса на рынок энергетики почувствовали уже все.

"И особенно (министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей) Оржель и (премьер-министр Алексей) Гончарук, которые формально стоят выше среднего народного депутата. Пусть и председателя комитета. Чего стоит только история с тем как Герус продавливает правку об импорте электроэнергии в интересах Коломойского, а затем ее отменяет. Или без текстов и разбирательств вносит на рассмотрение законопроекты, которые затем должны будут выполнять в правительстве. Фактически последние законопроекты отменяют действие рынка электроэнергии в Украине", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в этой ситуации "правительство набрало в рот воды и молчит". "Словом Герус крутит ситуацией на рынке энергетики как цыган солнцем. Мол, я здесь "начальник" и точка", - отметил Корольчук.

При этом, по его словам, Гончарук и Оржель "сидят на заседаниях и ловят каждый слово Геруса".

"Показательной является причастность Геруса к процессам вокруг "Центрэнерго". Герус давно в теме. А вот Гончарук еще до сих пор не может состыковаться с президентом, чтобы рассказать Зеленскому о схемах. А что же он может рассказать, если все знает Герус?", - пишет эксперт.

Он также добавил, что "слабыми" являются позиции Гончарука и Оржеля в вопросе переговоров по газу с россиянами, где "первую скрипку" играет глава "Нафтогаза" Коболев, "который также давно симпатизирует Коломойскому".

"Однако считать Геруса простаком не стоит. Ведь когда придется нести ответственность за все "проделки" и схемы, то председателя комитета ТЭК парламента никто не сможет найти. Зато все будут смотреть на Гончарука и Оржеля. … предусмотрительные правоохранительные органы Украины все фиксируют и добросовестно заводят дела по всем фактам, которые связаны с фамилией Геруса и Коломойского. Так, на всякий случай. Мало ли что может случиться - возможно настроение у президента Зеленского изменится. А здесь уже все готово - и свидетели, и подозреваемые, и записи разговоров", - резюмирует Корольчук.