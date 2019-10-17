Реальним керівником процесів в українській енергетиці є Герус, - експерт

Реальним керівником процесів в українській енергетиці є голова комітету з ПЕК у Верховній раді Андрій Герус, при цьому уряд і профільне міністерство ніяк не можуть на це вплинути. Таку думку на Facebook висловив співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

"Герус сьогодні приміряє на себе маску Распутіна при російському імператорові Миколі II. Його посада голови комітету Верховної ради формально не дає йому можливості впливати на процеси в енергетиці, але неформально саме він намагається визначати енергетичну політику держави. Звичайно, не у своїх прямих інтересах. Скільки там потрібно народному депутату? Малість. А от олігархам завжди мало. Звичайно, Распутін був більш колоритним персонажем, ніж Герус. У ролі "цілителя" та "старця" він ще не виступав, але все попереду", - пише Корольчук.

За його словами, вплив Геруса на ринок енергетики відчули вже всі.

"І особливо (міністр енергетики та охорони навколишнього середовища Олексій) Оржель і (прем'єр-міністр Олексій) Гончарук, які формально стоять вище середнього народного депутата. Нехай і голови комітету. Чого варта лише історія з тим, як Герус продавлює правку про імпорт електроенергії в інтересах Коломойського, а потім її скасовує. Або без текстів і розглядів вносить на розгляд законопроекти, які потім повинні будуть виконувати в уряді. Фактично останні законопроекти скасовують дію ринку електроенергії в Україні", - підкреслив експерт.

Він додав, що в цій ситуації "уряд набрав у рот води і мовчить". "Словом Герус крутить ситуацією на ринку енергетики як циган сонцем. Мовляв, я тут "начальник" і крапка", - зазначив Корольчук.

При цьому, за його словами, Гончарук і Оржель "сидять на засіданнях і ловлять кожне слово Геруса".

"Показовою є причетність Геруса до процесів навколо "Центренерго". Герус давно в темі. А ось Гончарук ще досі не може зістикуватися з президентом, щоб розповісти Зеленському про схеми. А що ж він може розповісти, якщо все знає Герус?", - пише експерт.

Він також додав, що "слабкими" є позиції Гончарука та Оржеля у питанні переговорів щодо газу з росіянами, де "першу скрипку" грає глава "Нафтогазу" Коболєв, "який також давно симпатизує Коломойському".

"Однак вважати Геруса простаком не варто. Адже коли доведеться нести відповідальність за всі "витівки" і схеми, то голову комітету ПЕК парламенту ніхто не зможе знайти. Зате всі будуть дивитися на Гончарука та Оржеля. ... завбачливі правоохоронні органи України все фіксують і сумлінно заводять справи за всіма фактами, які пов'язані з прізвищем Геруса і Коломойського. Так, на всякий випадок. Мало що може трапитися - можливо настрій у президента Зеленського зміниться. А тут вже все готово - і свідки, і підозрювані, і записи розмов", - резюмує Корольчук.