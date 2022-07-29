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Реальные зарплаты украинцев в 2022 году упадут более чем на 25%, - прогноз НБУ

Фото: реальные зарплаты украинцев в 2022 году упадут на 27% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доходы населения в Украине во время войны резко снизились. На прогнозном горизонте восстановление реальных зарплат ожидается умеренным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2022 года).

По прогнозу НБУ, в целом номинальные зарплаты в 2022 году сократятся на 12%, а в реальном измерении (с учетом инфляции) - на 27%.

"В дальнейшем с восстановлением экономики, оживлением спроса на рабочую силу номинальные зарплаты будут быстро расти и превысят довоенный уровень уже в 2023 году. Впрочем, с учетом инфляционных процессов реальные зарплаты в конце 2024 года будут все еще ниже довоенного уровня", - говорится в отчете.

Согласно оперативным опросам НБУ, предприятия пытались выплачивать зарплату, а отдельные из них делали дополнительные выплаты или оказывали материальную помощь, даже если деятельность предприятия была остановлена.

"Однако с продолжением боевых действий предприятия чаще увольняют персонал и преимущественно не в состоянии платить довоенную зарплату. Среди крупных компаний, особенно международных, преобладают те, кто выплачивал зарплату полностью. Впрочем, даже эти компании оптимизируют расходы на персонал. Среди МСБ устойчивости меньше, поэтому увольнений и снижения зарплат больше", - отметили НБУ.

По данным НБУ, значительное превышение предложения над спросом на рынке труда обуславливает снижение и ожидаемых зарплат, несмотря на ускорение инфляции. По разным опросам, падение зарплат в частном секторе в мае составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем. Несколько лучше ситуация в бюджетном секторе. Кроме того, потеря доходов населения от труда частично компенсировалась социальными пособиями, повышением пенсий и значительным увеличением выплат военным.

Напомним, в январе 2022 года Национальный банк Украины (НБУ) прогнозировал рост номинальной заработной платы в 2022 году на 15,2%. НБУ ожидал, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 6,1%.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в июле 2022 года в Украине замедлилась динамика показателей возврата на рабочие места, которая наблюдалась последние три месяца. Сегодня среди тех, кто имел работу до войны, работают 59%: полноценно - 34%, удаленно или частично - 19%, нашли новую работу - 6%.

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