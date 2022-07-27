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Сколько украинцев потеряли работу с начала войны: данные опроса

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Украина, Среда 27 июля 2022 13:57
Сколько украинцев потеряли работу с начала войны: данные опроса Фото: работу с начала войны потеряли 40% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июле 2022 года в Украине замедлилась динамика показателей возвращения на рабочие места, которая наблюдалась последние три месяца. Сегодня среди тех, кто имел работу до войны, работают 59%: полноценно - 34%, удаленно или частично - 19%, нашли новую работу - 6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом возросло количество тех, кто работу все же потерял (с 35% в июне до 39% в июле).

Среди тех, кто потерял работу за время войны, лишь треть активно ее сейчас ищет. Еще 23% думают над этим, и 41% - занимают выжидательную позицию.

Сколько украинцев потеряли работу с начала войны: данные опроса

Половина работающих испытали снижение зарплаты от 10% и более. У 43% зарплата не изменилась, У 9% - выросла. Больше всего тех, кто почувствовал снижение доходов, среди тех, кто работает сейчас удаленно или частично и предпринимателей. Тогда как среди государственных служащих относительное большинство сохранило предыдущую зарплату.

Сколько украинцев потеряли работу с начала войны: данные опроса

Опрос проведен 23-24 июля 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинский мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, в июне 35% из тех, кто имел работу до войны, не имели работы (в апреле 39%, в марте было 53%).

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