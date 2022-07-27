Сколько украинцев потеряли работу с начала войны: данные опроса

В июле 2022 года в Украине замедлилась динамика показателей возвращения на рабочие места, которая наблюдалась последние три месяца. Сегодня среди тех, кто имел работу до войны, работают 59%: полноценно - 34%, удаленно или частично - 19%, нашли новую работу - 6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

При этом возросло количество тех, кто работу все же потерял (с 35% в июне до 39% в июле).

Среди тех, кто потерял работу за время войны, лишь треть активно ее сейчас ищет. Еще 23% думают над этим, и 41% - занимают выжидательную позицию.

Половина работающих испытали снижение зарплаты от 10% и более. У 43% зарплата не изменилась, У 9% - выросла. Больше всего тех, кто почувствовал снижение доходов, среди тех, кто работает сейчас удаленно или частично и предпринимателей. Тогда как среди государственных служащих относительное большинство сохранило предыдущую зарплату.