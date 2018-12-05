Реально независимых наблюдательных советов нет ни в одном банке, - НБУ

Фото: Екатерина Рожкова (пресс-служба НБУ)

В банковском секторе отсутствуют соответствующие специалисты

Первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова во время III Международного форума корпоративных директоров сообщила, что на сегодня наблюдательные советы 19 банков до сих пор не укомплектованы независимыми директорами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию НБУ в Facebook.

В то же время, отметила Рожкова, реально независимых наблюдательных советов нет пока ни в одном банке.

Она объяснила, что проблема назначения независимых директоров связана с отсутствием в банковском секторе соответствующих специалистов.

"Сегодня независимый директор уже становится профессией, которой нужно обучать. Те банки, которые назначили независимых директоров, как правило, наделяют их функцией переговоров с Национальным банком, а не функцией построения корпоративной структуры внутри организации. Кроме независимых членов наблюдательных советов, высоким стандартам управления нужно также обучать собственников и менеджмент банков, поскольку этот вопрос заключается в большей степени в ментальных изменениях", - отметила Рожкова.

Она напомнила, что с января 2018 года действует закон, который устанавливает требование к минимальному количеству независимых директоров в наблюдательных советах всех коммерческих банков, кроме государственных.

Напомним, что в течение 2014-2018 годов в Украине обанкротилось большинство банков. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на 1 октября в реестре участников ФГВФЛ насчитывался 81 банк-участник. В одном банке была введена временная администрация, еще 92 банки находились в стадии ликвидации.

В то же время первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова сообщила, что банковская система в 2018 году работает с прибылью, которая за 11 месяцев составляет около 15 млрд грн.