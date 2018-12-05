НБУ оценивает прибыль банков с начала года на уровне 15 млрд гривен

Фото: Екатерина Рожкова (пресс-служба НБУ)

Банковская система может получить прибыль по итогам года впервые за последние пять лет

Итоги работы банковской системы Украины за 11 месяцев 2018 года достаточно позитивны. Об этом сегодня на заседании "круглого стола" заявила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Рожкова, банковская система в 2018 году работает с прибылью, которая составляет около 15 млрд грн.

"В послекризисный период мы видим устойчивую тенденцию к прибыльной работе банковской системе", - добавила она.

Замглавы НБУ назвала основные источники доходов банков: процентный доход, который является классическим для банков, и комиссионный доход, который растет благодаря росту потребительского кредитования.

"В затратах существенно сократились объемы, которые банки направляют на формирование резервов", - сообщила Рожкова.

Отметим, что за весь 2017 год все банки Украины получили 26,472 млрд грн убытков. В 2016 году убытки банков составили 159,388 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 52,966 млрд грн.

Напомним, что в течение 2014-2018 годов в Украине обанкротилось большинство банков. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на 1 октября в реестре участников ФГВФЛ насчитывался 81 банк-участник. В одном банке была введена временная администрация, еще 92 банка находились в стадии ликвидации.