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Реально незалежних наглядових рад немає в жодному банку, - НБУ

Новини » Фінал Ліги чемпіонів    05.12.2018 - 15:36
Реально незалежних наглядових рад немає в жодному банку, - НБУ
Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

У банківському секторі відсутні відповідні фахівці

Перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова під час III Міжнародного форуму корпоративних директорів повідомила, що на сьогодні наглядові ради 19 банків ще досі не укомплектовані незалежними директорами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію НБУ у Facebook.

Водночас, зазначила Рожкова, реально незалежних наглядових рад немає поки в жодному банку.

Вона пояснила, що проблема призначення незалежних директорів пов’язана з відсутністю у банківському секторі відповідних фахівців.

"Сьогодні незалежний директор вже стає професією, якої потрібно навчати. Ті банки, які призначили незалежних директорів, як правило, наділяють їх функцією переговорів з Національним банком, а не функцією побудови корпоративної структури всередині організації. Окрім незалежних членів наглядових рад, високим стандартам управління потрібно також навчати власників та менеджмент банків, оскільки це питання полягає більшою мірою в ментальних змінах", - зауважила Рожкова.

Вона нагадала, що з січня 2018 року діє закон, який встановлює вимогу до мінімальної кількості незалежних директорів у наглядових радах всіх комерційних банків, окрім державних.

Реально незалежних наглядових рад немає в жодному банку, - НБУ

Нагадаємо, що протягом 2014-2018 років в Україні збанкрутувало більшість банків. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 жовтня в реєстрі учасників ФГВФО налічувався 81 банк-учасник. В одному банку була введена тимчасова адміністрація, ще 92 банки перебували у стадії ліквідації.

У той же час перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова повідомила, що  банківська система в 2018 році працює з прибутком, який за 11 місяців становить близько 15 млрд грн.

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