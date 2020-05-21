Реально интересуются финансовыми услугами менее 10% украинцев

В декабре 2019 года реально интересовались финансовыми услугами 8% украинцев. Об этом свидетельствуют данные исследования Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Результаты исследования обнародовал заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик.

Как отметил Оленчик, опрос потребителей в декабре 2019 года проводился на фоне стабилизации ситуации на рынке.

По его словам, 42% украинцев вообще не интересуются финансовыми услугами. "Только 8% ответили, что реально интересуются и 50% - что скорее интересуются", - сказал он.

Заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ сообщил, что в сравнении с 2017 годом тех, доля кто скорее или реально интересуется уменьшилась с 63% до 58%.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 474,44 млрд грн, что на 36,09 млрд грн (на 8,0%) больше, чем год назад. По данным фонда, полностью защищены вклады (до 200 000 грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках фонда. По сумме гарантиями фонда полностью покрывается 43,1% вкладов, что составляет 204,24 млрд грн.

По данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, и их количество не изменилось по сравнению с началом года. Количество действующих структурных подразделений за первый квартал 2020 года сократилось на 118 с 8002 до 7884 отделений.