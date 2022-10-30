Реально больные люди. Зеленский высмеял российскую "причину" выхода из "зерновой сделки"

Российская версия о якобы "ударах дронами по Севастопольской бухте, которые были запущены с зерновозов" является выдумкой больных людей.

"Что мир услышал? Что будто кто-то с зерновоза запускает дроны... Сначала они говорили о "боевых птицах", потом - о "боевых насекомых", теперь - о "боевом зерне"... Пшеница-убийца, от которой тонут российские адмиралы. Ну, что можно сказать? Реально - больные люди. Но эти больные люди снова ставят мир на грань жесткого продовольственного кризиса", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Россия является единственным виновником повышения цен на продукты питания в мире. Из-за страны-агрессора ряд государств Африки остаются с катастрофическим дефицитом продовольствия.