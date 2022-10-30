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Реально больные люди. Зеленский высмеял российскую "причину" выхода из "зерновой сделки"

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Киев, Воскресенье 30 октября 2022 23:12
Реально больные люди. Зеленский высмеял российскую "причину" выхода из "зерновой сделки" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российская версия о якобы "ударах дронами по Севастопольской бухте, которые были запущены с зерновозов" является выдумкой больных людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Что мир услышал? Что будто кто-то с зерновоза запускает дроны... Сначала они говорили о "боевых птицах", потом - о "боевых насекомых", теперь - о "боевом зерне"... Пшеница-убийца, от которой тонут российские адмиралы. Ну, что можно сказать? Реально - больные люди. Но эти больные люди снова ставят мир на грань жесткого продовольственного кризиса", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Россия является единственным виновником повышения цен на продукты питания в мире. Из-за страны-агрессора ряд государств Африки остаются с катастрофическим дефицитом продовольствия.

Напомним, ранее стало известно, что Россия заявила о своем выходе из "зерновой сделки" якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА".

После этого в Минобороны РФ заявили, что такое решение было принято после того, как якобы "выяснилось, что беспилотники для атаки на Севастопольскую бухту запускали из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море".

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