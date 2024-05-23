Реальність є іншою, ніж очікувалося: міністр фінансів не виключає підвищення податків

Марченко зазначив, що поки що хоче уникнути відповіді на питання про підвищення податків, "тому що для того, щоб щось пропонувати, треба це правильно прорахувати і далі бути готовим це захищати".

Він нагадав, що у Національній стратегії доходів не передбачалось підвищення рівня оподаткування на першому етапі. Натомість планувалося посилення ролі ключових адміністраторів податків, створення питань довіри між бізнесом і владою в питання сплати податків, в питанні адміністрування податків.

"Але реальність є іншою, і те що півроку назад було очевидним, зараз не є очевидним. І той шалений додатковий тиск, який ми відчуваємо з точки зору необхідності забезпечення військових видатків саме за рахунок внутрішнього ресурсу, на жаль він є, і він має мати відповіді", - сказав Марченко.

За його словами, це повинно буди це повинно бути комплексне рішення. "Це не може бути одне магічне рішення, яке скаже от давайте ми там підвищимо військовий збір. Про це всі говорять, тому що він називається військовим, тому його і треба підвищувати, але треба знову ж таки розуміти наслідок", - сказав він.

Марченко також заявив, що збільшення запозичень Мінфіном також матиме наслідки, враховуючи високу вартість обслуговування боргу.

"Що останнє було зроблено - це ми підготували пакет змін по індексації ставок податків на паливо", - додав міністр фінансів.

Підвищення акцизу

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради законопроекти про підвищення акцизів на алкоголь, пальне та тютюнові вироби, щоб забезпечити додаткові надходження до держбюджету.

Пропонується встановити такі ставки акцизного податку: на бензини 359 євро за 1000 літрів, на газойлі (дизельне пальне) - 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ - 277 євро за 1000 літрів.

Зараз ці акцизи становлять 215,5 євро на бензин, 139,5 євро на дизельне пальне та 70 євро на газ.

Водночас передбачено графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року.