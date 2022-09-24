Реальность более жестока: Подоляк ответил, удастся ли завершить войну до конца года

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью Report.

"Мы хотели бы закрыть эту тему, и не только референдума, но и вообще вопрос оккупации со стороны РФ и полного освобождения наших территорий. Но реальность более жестока, и это жизнь. Надо понимать, что хочу особо отметить, что у России большие резервы живой силы, и сейчас объявлена мобилизация. Россия не будет жалеть людей, которых будет "тратить" на эту войну", - заявил Подоляк.

После проигрыша на харьковском направлении политическая элита России начала понимать, что она может поиграть и войну, а страны мира убедились в слабости российской армии и военно-промышленного комплекса врага.

"У России нет на сегодняшний день талантливых полководцев, стратегов и тактических командиров. Я бы сказал, что Россия не была полностью готова к этой войне", - добавил Подоляк.

Советник главы Офиса президента отметил, что несмотря на все Россия и дальше имеет большое количество ресурсов. Речь идет о живой силе, технике и боеприпасах.

"К сожалению, нам приходится освобождать наши территории ценой жизней наших людей, и это не краткосрочный процесс. Конечно, мы хотели бы сказать, что территории Украины будут освобождены к зиме, к Новому году. Я могу только сказать: "Дай Бог!", – отметил Подоляк.