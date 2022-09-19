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Посол США сомневается в скорой победе ВСУ, однако Вашингтон продолжит поддержку

Новина українською →
Понедельник 19 сентября 2022 13:00
Посол США сомневается в скорой победе ВСУ, однако Вашингтон продолжит поддержку Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Война России против Украины вряд ли будет скорой. Однако США планируют продолжать поддерживать и после победы ВСУ, чтобы защитить страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова посла США в Украине Бриджит Бринк в интервью "Европейской правде".

Отвечая на вопрос, удастся ли ВСУ завершить войну в 2023 году, Бринк отметила: "Как дипломат с 25-летним опытом я научилась не спекулировать по поводу будущего. Но я не думаю, что это будет скорая война".

Посол США отметила, что Вашингтон будет поддерживать Украину и после победы над Россией, чтобы обеспечить страну преимуществом безопасности в будущем.

"Мы уже над этим думаем и часть поддержки, которую мы оказываем сейчас, направлена на то, чтобы помочь Украине построить армию, способную защитить страну после завершения конфликта", - добавила посол.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, только Украина будет определять условия завершения войны и мира .

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