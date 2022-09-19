Посол США сомневается в скорой победе ВСУ, однако Вашингтон продолжит поддержку

Война России против Украины вряд ли будет скорой. Однако США планируют продолжать поддерживать и после победы ВСУ, чтобы защитить страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова посла США в Украине Бриджит Бринк в интервью "Европейской правде".

Отвечая на вопрос, удастся ли ВСУ завершить войну в 2023 году, Бринк отметила: "Как дипломат с 25-летним опытом я научилась не спекулировать по поводу будущего. Но я не думаю, что это будет скорая война".

Посол США отметила, что Вашингтон будет поддерживать Украину и после победы над Россией, чтобы обеспечить страну преимуществом безопасности в будущем.

"Мы уже над этим думаем и часть поддержки, которую мы оказываем сейчас, направлена на то, чтобы помочь Украине построить армию, способную защитить страну после завершения конфликта", - добавила посол.