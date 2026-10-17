Реальні успіхи армії РФ на фронті у 45 разів менші, ніж заявляє Путін, - ISW

Путін та начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов 16 жовтня оприлюднили нові брехливі заяви про нібито "впевнене просування" армії РФ у Харківській, Сумській, Донецькій та Запорізькій областях, приписавши Кремлю захоплення 310 населених пунктів з початку року.

Аналітики зазначили, що Кремль продовжує оприлюднювати фейкову інформацію про "просування по всій лінії фронту" для створення сфабрикованого наративу про "повсюдний військовий успіх" РФ.

Таким чином Росія намагається тиснути на Україну та її західних союзників, щоб ті капітулювали перед вимогами Москви.

Путін під час візиту до командного пункту Об'єднаного угруповання військ 16 жовтня заявив, що окупанти захопили близько 6500 кв. км території з початку року.

Герасимов своєю чергою приписав військам РФ захоплення понад 1800 кв. км та 92 населених пунктів з 1 вересня.

В ISW отримали докази, які дозволяють оцінити, що з початку року російські війська захопили близько 100 кв. км та 69 населених пунктів, а з 1 вересня - зазнали чистих втрат у розмірі 122 кв. км.

За даними ISW, війська РФ втрачали в середньому сім кілометрів щодня з початку жовтня 2026 року, що суперечить брехливому твердженню Путіна про досягнення на передовій.

Герасимов також вчергове збрехав про оточення Сил оборони України на півночі Харківської області та захоплення 461 кв. км і 28 населених пунктів. ISW називає заяви про оточення безпідставними та недоведеними.

Командувач російських Північних військ Євгеній Нікіфоров заявив, що "смуга безпеки" вздовж російсько-українського кордону простягається на понад 600 км, 465 км (або близько 75%) з яких нібито перебувають під контролем Росії.

ISW оцінює, що російські війська контролюють лише 205,77 кв. км цієї смуги від траси E101 Київ - Глухів до прилеглої лінії фронту в напрямку Великого Бурлука.

Нікіфоров також стверджував, що російські війська захопили 14 населених пунктів та понад 300 квадратних кілометрів Сумської області протягом літньо-осіннього періоду 2026 року. ISW пише про окупацію 99,1 кв. км на Сумщині з початку року.

У Донецькій області Герасимов приписав російській армії захоплення близько 500 кв. км та 23 населених пунктів з вересня 2026 року. Путін стверджував, що під контролем України нібито залишилося 2748 кв. км, або близько 10% Донеччини.

Натомість ISW пише, що з вересня російські війська втратили понад 198 кв. км у Донецькій області, а українські війська наразі контролюють 5530 кв. км, або понад 20% регіону.

Зокрема, Герасимов збрехав про захоплення Олексієво-Дружківки, входження до Дружківки та досягнення околиць Краматорська.

За даними аналітиків, війська РФ перебувають щонайменше за 12 кілометрів від Дружківки та за дев’ять кілометрів від Краматорська, навіть враховуючи зусилля з інфільтрації невеликих груп.

Герасимов також приписав підрозділам російської армії захоплення Добропілля та околиць, але ISW не виявила жодних доказів того, що окупанти просунулися на північ від Добропілля або зайшли у місто, не враховуючи обмежені зусилля з інфільтрації, що не дозволяють контролювати територію.

У Запорізькій області, за словами Путіна, Україна нібито контролює лише 16,5% території. Натомість отримані ISW докази свідчать про контроль Силами оборони над 24,6%.

Аналітики також спростували заяви Герасимова про перебування військ країни-агресора за п’ять кілометрів від Запоріжжя. Насправді окупанти знаходяться щонайменше за 20,95 км від міста, або 11,6 км з урахуванням російських зусиль щодо інфільтрації.

За даними ISW, російські війська захопили 104,5 кв. км та 8 населених пунктів у Запорізькій області з вересня, попри брехню Герасимова про контроль над 180 кв. км і 10 селами.

Аалітики зазначають, що перебільшені заяви росіян про "успішне просування" є частиною ширшої когнітивної війни, спрямованої на те, щоб помилково створити враження, ніби російські війська стрімко наступають на полі бою, з метою змусити Україну та її західних партнерів погодитися на переговорні вимоги Росії.