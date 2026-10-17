Реальные успехи армии РФ на фронте в 45 раз меньше, чем заявляет Путин, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что с начала 2026 года армия РФ якобы захватила 6500 кв. км украинской территории и 310 населённых пунктов. Однако реальные успехи оккупантов в 45 раз меньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Путин и начальник Генштаба России Валерий Герасимов 16 октября обнародовали новые лживые заявления о якобы "уверенном продвижении" армии РФ в Харьковской, Сумской, Донецкой и Запорожской областях, приписав Кремлю захват 310 населенных пунктов с начала года.
Аналитики отметили, что Кремль продолжает обнародовать фейковую информацию о "продвижении по всей линии фронта" для создания сфабрикованного нарратива о "повсеместном военном успехе" РФ.
Таким образом, Россия пытается давить на Украину и ее западных союзников, чтобы те капитулировали перед требованиями Москвы.
Путин во время визита в командный пункт Объединенной группировки войск 16 октября заявил, что оккупанты захватили около 6500 кв. км территории с начала года.
Герасимов в свою очередь приписал войскам РФ захват более 1800 кв. км и 92 населенных пункта с 1 сентября.
В ISW получили доказательства, позволяющие оценить, что с начала года российские войска захватили около 100 кв. км и 69 населенных пунктов, а с 1 сентября - понесли чистые потери в размере 122 кв. км.
По данным ISW, войска РФ теряли в среднем семь километров ежедневно с начала октября 2026 года, что противоречит лживому утверждению Путина о достижениях на передовой.
Герасимов также в очередной раз соврал об окружении Сил обороны Украины на севере Харьковской области и захвате 461 кв. км и 28 населённых пунктов. ISW называет заявления об окружении безосновательными и недоказанными.
Командующий российскими Северными войсками Евгений Никифоров заявил, что "полоса безопасности" вдоль российско-украинской границы простирается более чем на 600 км, 465 км (или около 75%) из которых якобы находятся под контролем России.
ISW оценивает, что российские войска контролируют всего 205,77 кв. км этой полосы от трассы E101 Киев – Глухов до близлежащей линии фронта в направлении Большого Бурлука.
Никифоров также утверждал, что российские войска захватили 14 населенных пунктов и более 300 квадратных километров Сумской области в течение летне-осеннего периода 2026 года. ISW пишет об оккупации 99,1 кв. км в Сумской области с начала года.
В Донецкой области Герасимов приписал российской армии захват около 500 кв. км и 23 населенных пункта с сентября 2026 года. Путин утверждал, что под контролем Украины осталось 2748 кв. км, или около 10% Донбасса.
Вместо этого ISW пишет, что с сентября российские войска потеряли более 198 кв. км в Донецкой области, а украинские войска контролируют 5530 кв. км или более 20% региона.
В частности, Герасимов соврал о захвате Алексеева-Дружковки, вхождении в Дружковку и достижении окрестностей Краматорска.
По данным аналитиков, войска РФ находятся по меньшей мере в 12 километрах от Дружковки и в девяти километрах от Краматорска, даже учитывая усилия по инфильтрации небольших групп.
Герасимов также приписал подразделениям российской армии захват Доброполья и окрестностей, но ISW не обнаружила никаких доказательств того, что оккупанты продвинулись к северу от Доброполья или вошли в город, не считая ограниченных усилий по инфильтрации, не позволяющих контролировать территорию.
В Запорожской области, по словам Путина, Украина якобы контролирует всего 16,5% территории. Взамен полученные ISW доказательства свидетельствуют о контроле Силами обороны над 24,6%.
Аналитики также опровергли заявления Герасимова о пребывании войск страны-агрессора в пяти километрах от Запорожья. На самом деле оккупанты находятся не менее 20,95 км от города, или 11,6 км с учетом российских усилий по инфильтрации.
По данным ISW, российские войска захватили 104,5 кв. км и 8 населенных пунктов в Запорожской области с сентября, несмотря на ложь Герасимова о контроле над 180 кв. км и 10 деревнями.
Аалитики отмечают, что преувеличенные заявления россиян об "успешном продвижении" являются частью более широкой когнитивной войны, направленной на то, чтобы ошибочно создать впечатление, что российские войска стремительно наступают на поле боя, с целью заставить Украину и ее западных партнеров согласиться на переговорные требования России.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин отдал приказ своей армии продолжить массированные удары по Украине.
Такое заявление Путин сделал после того, как начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил ему о "начале" нанесения массированных ударов по энергетическим объектам Украины, которые, очевидно, являются частью гражданской инфраструктуры.