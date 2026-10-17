Реальные успехи армии РФ на фронте в 45 раз меньше, чем заявляет Путин, - ISW

Путин и начальник Генштаба России Валерий Герасимов 16 октября обнародовали новые лживые заявления о якобы "уверенном продвижении" армии РФ в Харьковской, Сумской, Донецкой и Запорожской областях, приписав Кремлю захват 310 населенных пунктов с начала года.

Аналитики отметили, что Кремль продолжает обнародовать фейковую информацию о "продвижении по всей линии фронта" для создания сфабрикованного нарратива о "повсеместном военном успехе" РФ.

Таким образом, Россия пытается давить на Украину и ее западных союзников, чтобы те капитулировали перед требованиями Москвы.

Путин во время визита в командный пункт Объединенной группировки войск 16 октября заявил, что оккупанты захватили около 6500 кв. км территории с начала года.

Герасимов в свою очередь приписал войскам РФ захват более 1800 кв. км и 92 населенных пункта с 1 сентября.

В ISW получили доказательства, позволяющие оценить, что с начала года российские войска захватили около 100 кв. км и 69 населенных пунктов, а с 1 сентября - понесли чистые потери в размере 122 кв. км.

По данным ISW, войска РФ теряли в среднем семь километров ежедневно с начала октября 2026 года, что противоречит лживому утверждению Путина о достижениях на передовой.

Герасимов также в очередной раз соврал об окружении Сил обороны Украины на севере Харьковской области и захвате 461 кв. км и 28 населённых пунктов. ISW называет заявления об окружении безосновательными и недоказанными.

Командующий российскими Северными войсками Евгений Никифоров заявил, что "полоса безопасности" вдоль российско-украинской границы простирается более чем на 600 км, 465 км (или около 75%) из которых якобы находятся под контролем России.

ISW оценивает, что российские войска контролируют всего 205,77 кв. км этой полосы от трассы E101 Киев – Глухов до близлежащей линии фронта в направлении Большого Бурлука.

Никифоров также утверждал, что российские войска захватили 14 населенных пунктов и более 300 квадратных километров Сумской области в течение летне-осеннего периода 2026 года. ISW пишет об оккупации 99,1 кв. км в Сумской области с начала года.

В Донецкой области Герасимов приписал российской армии захват около 500 кв. км и 23 населенных пункта с сентября 2026 года. Путин утверждал, что под контролем Украины осталось 2748 кв. км, или около 10% Донбасса.

Вместо этого ISW пишет, что с сентября российские войска потеряли более 198 кв. км в Донецкой области, а украинские войска контролируют 5530 кв. км или более 20% региона.

В частности, Герасимов соврал о захвате Алексеева-Дружковки, вхождении в Дружковку и достижении окрестностей Краматорска.

По данным аналитиков, войска РФ находятся по меньшей мере в 12 километрах от Дружковки и в девяти километрах от Краматорска, даже учитывая усилия по инфильтрации небольших групп.

Герасимов также приписал подразделениям российской армии захват Доброполья и окрестностей, но ISW не обнаружила никаких доказательств того, что оккупанты продвинулись к северу от Доброполья или вошли в город, не считая ограниченных усилий по инфильтрации, не позволяющих контролировать территорию.

В Запорожской области, по словам Путина, Украина якобы контролирует всего 16,5% территории. Взамен полученные ISW доказательства свидетельствуют о контроле Силами обороны над 24,6%.

Аналитики также опровергли заявления Герасимова о пребывании войск страны-агрессора в пяти километрах от Запорожья. На самом деле оккупанты находятся не менее 20,95 км от города, или 11,6 км с учетом российских усилий по инфильтрации.

По данным ISW, российские войска захватили 104,5 кв. км и 8 населенных пунктов в Запорожской области с сентября, несмотря на ложь Герасимова о контроле над 180 кв. км и 10 деревнями.

Аалитики отмечают, что преувеличенные заявления россиян об "успешном продвижении" являются частью более широкой когнитивной войны, направленной на то, чтобы ошибочно создать впечатление, что российские войска стремительно наступают на поле боя, с целью заставить Украину и ее западных партнеров согласиться на переговорные требования России.