Реальна зарплата українців перевищить довоєнний рівень: НБУ назвав строки

Як зазначається у звіті, як і раніше, дефіцит кадрів на ринку праці підживлює зростання заробітних плат.

Зокрема, у ІІ кварталі 2024 року в середньому реальні заробітні плати збільшилися на 17,6% р/р, номінальні - на 22,1% р/р. Згідно з наявними непрямими даними, високі темпи зростання номінальних зарплат збереглися й у ІІІ кварталі.

Проте посилення інфляційного тиску зумовило певне сповільнення темпів зростання реальних зарплат, хоча вони все ще залишалися доволі високими й надалі підтримували приватне споживання, зазначили в НБУ.

"Очікується, що вже наприкінці поточного року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за наявну робочу силу", - йдеться в прогнозі.

Раніше НБУ очікував, що реальна зарплата перевищить довоєнний рівень у 2025 році.

Оновлений прогноз НБУ

За даними НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросла на 17,4%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

НБУ прогнозує, що у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 21,0% (попередній прогноз - 16,1%), реальної - на 14,0% (9,7%).

У 2025 році номінальна зарплата зросте на 16,0%, реальна - на 6,5 %, у 2026 році номінальна зарплата зросте на 8,9%, реальна - на 2,9%.