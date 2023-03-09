Реальна кількість більша. РФ заявила про понад 700 тисяч "евакуйованих" дітей, - Герасимчук

Масштаби депортації Росією українських дітей безпрецедентні у світовій історії. Країна-агресор заявляє про 738 тисяч "евакуйованих", а насправді викрадених українських дітей, але загальна цифра буде більшою

"Ми говоримо не тільки про викрадення дітей, по суті, про депортацію та примусове переміщення, не тільки про вбитих і поранених дітей, а й про сексуальні злочини, зміну громадянства, усиновлення маленьких дітей, які не пам'ятатимуть, звідки вони. Це не просто злочин проти людяності, не просто воєнний злочин, це геноцид", - сказала Герасимчук.

За її словами, є кілька варіантів викрадення окупантами українських дітей:

з дитячих будинків під час так званої "фільтрації";

безпосередньо відлучають дитину в сім'ї;

викрадають дітей, батьків яких росіяни перед цим убивають;

забирають дітей нібито на "оздоровлення" проте не повертають назад.

Загалом, за словами уповноваженої, Україна має точну та детальну інформацію щодо понад 16 тисяч випадків депортації дітей. Наразі на батьківщину вдалося повернути 308 дітей.