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Реальное количество больше. РФ заявила о более чем 700 тысячах "эвакуированных" детей, - Герасимчук

Фото: уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая, Милан Лелич

Россия сообщила, что "эвакуировала" 738 тысяч украинских детей, однако реальные цифры будут еще больше.

Об этом на встрече с журналистами заявила уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Масштабы депортации Россией украинских детей беспрецедентны в мировой истории. Страна-агрессор заявляет о 738 тысячах "эвакуированных", а на самом деле похищенных украинских детей, но общая цифра будет больше

"Мы говорим не только о похищении детей, по сути, о депортации и принудительном перемещении, не только об убитых и раненых детях, но и о сексуальных преступлениях, смене гражданства, усыновлении маленьких детей, которые не будут помнить, откуда они. Это не просто преступление против человечности, не просто военное преступление, это геноцид", - сказала Герасимчук.

По ее словам, есть несколько вариантов похищения оккупантами украинских детей:

  • из детских домов во время так называемой "фильтрации";
  • непосредственно отлучают ребенка в семье;
  • похищают детей, родителей которых россияне перед этим убивают;
  • забирают детей якобы на "оздоровление", однако не возвращают обратно.

В целом, по словам уполномоченной, у Украины есть точная и детальная информация о более чем 16 тысячах случаев депортации детей. В настоящее время на родину удалось вернуть 308 детей.

Напомним, ранее Герасимчук сообщала, что у россиян есть по меньшей мере пять сценариев для перемещения украинских детей на территорию Российской Федерации.

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