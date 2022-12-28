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Реалії Росії - ганьба та поразка. Данілов різко відповів на випад Пєскова

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Не існує реалій, за яких Росія "отримає нові території у своєму складі". На країну-агресора чекає лише ганьба і поразка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова у Twitter.

"Немає жодних реалій, у яких існують "нові території у складі Росії". Кремлеспікерам час вийти зі стану інформаційного марення. Реалії РФ - це ганьба, поразка та її розвал. Без урахування цих реалій ніякого "мирного плану" не відбудеться. Спілкування з Іблісами (ангел, який був скинутий з небес Аллахом - ред.) призводить до прикрого випадання з реальності”, - зазначає Данілов.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що мирного плану України не існує, оскільки він "не враховує сьогоднішніх реалій з російською територією, з входженням до складу Росії нових регіонів".

Такою була реакція Пєскова на плани влади України представити свій мирний план на саміті ООН у найближчі місяці.

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РНБОРосійська ФедераціяКремльПєсковОлексій Данілов