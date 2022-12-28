ua ru
Ср, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Реалії Росії - ганьба та поразка. Данілов різко відповів на випад Пєскова

Новость на русском →
Київ, Середа 28 грудня 2022 19:37
Реалії Росії - ганьба та поразка. Данілов різко відповів на випад Пєскова Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Не існує реалій, за яких Росія "отримає нові території у своєму складі". На країну-агресора чекає лише ганьба і поразка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова у Twitter.

"Немає жодних реалій, у яких існують "нові території у складі Росії". Кремлеспікерам час вийти зі стану інформаційного марення. Реалії РФ - це ганьба, поразка та її розвал. Без урахування цих реалій ніякого "мирного плану" не відбудеться. Спілкування з Іблісами (ангел, який був скинутий з небес Аллахом - ред.) призводить до прикрого випадання з реальності”, - зазначає Данілов.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що мирного плану України не існує, оскільки він "не враховує сьогоднішніх реалій з російською територією, з входженням до складу Росії нових регіонів".

Такою була реакція Пєскова на плани влади України представити свій мирний план на саміті ООН у найближчі місяці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Російська Федерація Кремль Пєсков Олексій Данілов
NEWS
Зеленський про Кримський міст: все частіше працює на виїзд
Зеленський про Кримський міст: все частіше працює на виїзд
DAILY
Сергій Марченко: Західні країни не планували давати Україні кошти, бо не планували війну
Ростислав Шаправськийголовний редактор Сергій Марченко: Західні країни не планували давати Україні кошти, бо не планували війну