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Реалии России - позор и поражение. Данилов резко ответил на выпад Пескова

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Киев, Среда 28 декабря 2022 19:37
Реалии России - позор и поражение. Данилов резко ответил на выпад Пескова Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Не существует реалий, при которых Россия "получит новые территории в своем составе". Страну-агрессора ждет только позор и поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в Twitter.

"Нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе России". Кремлеспикерам пора выйти из состояния информационного бреда. Реалии РФ - это позор, поражение и ее развал. Без учета этих реалий никакого "мирного плана" не состоится. Общение с Иблисами (ангел, который был скинут с небес Аллахом - ред.) приводит к досадному выпадению из реальности", - отмечает Данилов.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что мирного плана Украины не существует, поскольку он "не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых регионов".

Такой была реакция Пескова на планы властей Украины представить свой мирный план на саммите ООН в ближайшие месяцы.

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СНБО Российская Федерация Кремль Песков Алексей Данилов
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