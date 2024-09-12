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"Реал" зробив ставку на Луніна: інсайдер розкрив мотиви українця продовжити контракт

Четвер 12 вересня 2024 13:53
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"Реал" зробив ставку на Луніна: інсайдер розкрив мотиви українця продовжити контракт Фото: Андрій Лунін залишається в "Реалі" (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Керівництво мадридського "Реала" доклало чимало зусиль для збереження в команді голкіпера збірної України Андрія Луніна, попри статус основного воротаря для бельгійця Тібо Куртуа.

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий X інсайдера.

Менеджмент "вершкових", за даними поінформованого італійця, визначило продовження угоди з 25-річним українцем ключовим кроком для майбутнього команди.

Боси королівського клубу вірять в потенціал Луніна. Також для них було важливо не втратити голкіпера безкоштовно.

Інсайдер окремо зазначив, що Лунін не був близький до переходу в лондонський "Челсі". Упродовж літа іспанська преса активно сватала воротаря до АПЛ.

Що відомо про новий контракт Луніна з "Реалом"

Раніше Романо повідомив, що Лунін та "Реал" досягли згоди щодо нового тривалого договору.

За його інформацією, новий контракт укладено на чотири сезони (до червня 2028 року) з опцією продовження ще на один сезон. Офіційно оголосити про його підписання мають вже цього тижня.

&quot;Реал&quot; зробив ставку на Луніна: інсайдер розкрив мотиви українця продовжити контракт

Фото: Андрій Лунін та Тібо Куртуа (Pro Shots)

Нагадаємо, термін дії чинного договору спливав влітку 2025 року. Якщо контракт не продовжать, Лунін вже в січні зможе вести перемовини з будь-яким клубом про безкоштовний перехід.

В сезоні 2023/24 Лунін провів за Реал 31 матч у всіх турнірах. Утім, після повернення Куртуа, який пропустив майже весь сезон через травму, на полі в офіційних матчах він не з'являвся.

До речі, резервіст Лунін може стати першим українцем-володарем Трофею Яшина.

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Андрій Лунін Реал Чемпіонат Іспанії
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