Андрій Лунін може стати першим українцем-володарем Трофею Яшина: що відомо

Воротар збірної України і мадридського "Реала" Андрій Лунін номінований на Трофей Яшина - це персональна нагорода, яка вручається кращому голкіперу світу за підсумками попереднього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьку національну спортивну газету L'Équipe .

Хто номінований на Трофей Яшина-2024

У список 10 гравців, які претендують на звання найкращого воротаря сезону, потрапили такі футболісти:

Діого Кошта (Португалія / "Порту"): 24 роки, 58 матчів, 25 сухих матчів

Джанлуїджі Доннарумма (Італія / ПСЖ) : 25 років, 54 матчі, 19 чистих матчів

Грегор Кебель (Швейцарія / "Боруссія" Д) : 26 років, 42 матчі, 14 чистих матчів

Андрій Лунін (Україна / "Реал"): 25 років, 35 матчів, 13 сухих матчів

Майк Меньян (Франція / "Мілан"): 29 років, 56 матчів, 23 чистих матчі

Гіоргі Мамардашвілі ( Грузія / "Валенсія") : 23 роки, 49 матчів, 17 чистих матчів

Еміліано Мартінес (Аргентина / "Астон Вілла") : 32 роки, 62 матчі, 27 сухих матчів

Унаї Сімон (Іспанія / "Атлетик"): 27 років, 49 матчів, 23 чистих матчі

Янн Зоммер (Швейцарія / "Інтер") : 35 років, 54 матчі, 27 сухих матчів

Ронвен Вільямс (ПАР / "Мамелоді Сандаунз") : 32 роки, 59 матчів, 35 сухих матчів

Якщо Лунін виграє цю нагороду, то він стане першим українцем, якого відзначать Трофеєм.

Нагорода буде вручена на гала-концерті, що відбудеться 28 жовтня у Парижі.

Що відомо про Трофей Яшина

Це престижна футбольна нагорода, названа на честь легендарного воротаря Льва Яшина. Її вручають щорічно найкращому голкіперу світу за версією журналу France Football.

Ідея створити таку нагороду виникла у 2019 році з нагоди 90-річчя від дня народження Яшина.

Щоб визначити найкращого воротаря року, журі враховує такі фактори:

успіхи клубу протягом року, особливо в найважливіших турнірах

кількість "сухих" матчів кіпера, відбитих пенальті, ефективні сейви

наскільки важливим був голкіпер для успіху своєї команди.

З моменту свого заснування Трофей Яшина вже встигли завоювати такі видатні голкіпери, як Аліссон Беккер, Джанлуїджі Доннарумма і Тібо Куртуа.