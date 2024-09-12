"Реал" сделал ставку на Лунина: инсайдер раскрыл мотивы украинца продлить контракт

Руководство мадридского "Реала" приложило немало усилий для сохранения в команде голкипера сборной Украины Андрея Лунина, несмотря на статус основного вратаря для бельгийца Тибо Куртуа.

Об этом заявил журналист Фабрицио Романо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный X инсайдера .

Менеджмент "сливочных", по данным информированного итальянца, определил продление соглашения с 25-летним украинцем ключевым шагом для будущего команды.

Боссы королевского клуба верят в потенциал Лунина. Также для них было важно не потерять голкипера бесплатно.

Инсайдер отдельно отметил, что Лунин не был близок к переходу в лондонский "Челси". В течение лета испанская пресса активно сватала вратаря в АПЛ.

Что известно о новом контракте Лунина с "Реалом"

Ранее Романо сообщил, что Лунин и "Реал" достигли согласия относительно нового длительного договора.

По его информации, новый контракт заключен на четыре сезона (до июня 2028) с опцией продления еще на один сезон. Официально объявить о его подписании уже на этой неделе.

Фото: Андрей Лунин и Тибо Куртуа (Pro Shots)

Напомним, срок действия текущего договора истекает летом 2025 года. Если контракт не продлят, Лунин уже в январе сможет вести переговоры с любым клубом о бесплатном переходе.

В сезоне 2023/24 Лунин провел за Реал 31 матч во всех турнирах. Впрочем, по возвращении Куртуа, пропустившего почти весь сезон из-за травмы, на поле в официальных матчах он не появлялся.