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"Реал" сделал ставку на Лунина: инсайдер раскрыл мотивы украинца продлить контракт

Четверг 12 сентября 2024 13:53
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"Реал" сделал ставку на Лунина: инсайдер раскрыл мотивы украинца продлить контракт Фото: Андрей Лунин остается в "Реале" (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Руководство мадридского "Реала" приложило немало усилий для сохранения в команде голкипера сборной Украины Андрея Лунина, несмотря на статус основного вратаря для бельгийца Тибо Куртуа.

Об этом заявил журналист Фабрицио Романо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный X инсайдера.

Менеджмент "сливочных", по данным информированного итальянца, определил продление соглашения с 25-летним украинцем ключевым шагом для будущего команды.

Боссы королевского клуба верят в потенциал Лунина. Также для них было важно не потерять голкипера бесплатно.

Инсайдер отдельно отметил, что Лунин не был близок к переходу в лондонский "Челси". В течение лета испанская пресса активно сватала вратаря в АПЛ.

Что известно о новом контракте Лунина с "Реалом"

Ранее Романо сообщил, что Лунин и "Реал" достигли согласия относительно нового длительного договора.

По его информации, новый контракт заключен на четыре сезона (до июня 2028) с опцией продления еще на один сезон. Официально объявить о его подписании уже на этой неделе.

&quot;Реал&quot; сделал ставку на Лунина: инсайдер раскрыл мотивы украинца продлить контракт

Фото: Андрей Лунин и Тибо Куртуа (Pro Shots)

Напомним, срок действия текущего договора истекает летом 2025 года. Если контракт не продлят, Лунин уже в январе сможет вести переговоры с любым клубом о бесплатном переходе.

В сезоне 2023/24 Лунин провел за Реал 31 матч во всех турнирах. Впрочем, по возвращении Куртуа, пропустившего почти весь сезон из-за травмы, на поле в официальных матчах он не появлялся.

Кстати, резервист Лунин может стать первым украинцем-обладателем Трофея Яшина.

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