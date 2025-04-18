"Реал" знайшов заміну Анчелотті: з досвідом перемоги на клубному ЧС

Анчелотті може залишити "Реал" після фіналу Кубка Іспанії (26 квітня), або останнього туру Ла Ліги (25 травня). У цьому випадку його тимчасово замінить Сантьяго Соларі, який працює в клубі директором з футболу.

У разі відставки Анчелотті, Соларі отримає майже місяць для підготовки команди до Клубного чемпіонату світу, де мадридці стартують 18 червня матчем проти аравійського "Аль-Хіляля".

Ааргентинець добре знає склад і вже має досвід подібної роботи. У 2018 році він тимчасово замінив Хулена Лопетегі й виграв з командою світову клубну першість.

Щодо основного претендента на тренерське крісло Королівського клубу, головним фаворитом вважається наставник леверкузенського "Байєра" Хабі Алонсо. "План Б" – німецький екс-тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп.

Хто такий Сантьяго Соларі

Колишній аргентинський футболіст і тренер, народився 7 жовтня 1976 року в Росаріо. Дорослу кар'єру розпочав на батьківщині у "Рівер Плейт". Згодом транзитом через "Атлетіко" опинився в "Реалі", де провів свої найкращі роки.

За "вершкових" виступав у 2000-2005 роках. Виграв з "Реалом" Лігу чемпіонів (2002), два чемпіонати Іспанії та Міжконтинентальний кубок. Потім виступав за італійський "Інтер", аргентинський "Сан-Лоренсо", мексиканський "Атланте" та уругвайський "Пеньяроль".

Після завершення ігрової кар'єри повернувся до "Реала" як тренер молодіжних команд. У жовтні 2018 року очолив основну команду, замінивши Хулена Лопетегі. Виграв Клубний чемпіонат світу-2018, але в березні 2019-го був звільнений після серії невдалих результатів.

У сезоні-2021/22 очолював мексиканську "Америку". З 2023 року – директор з футболу в "Реалі".

Соларі має репутацію інтелігентного, спокійного і дисциплінованого фахівця, добре знайомого з клубною структурою "Реала". Має авторитет у клубі, зокрема серед молодих гравців.