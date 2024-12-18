ua en ru
Ср, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Реал" здолав "Пачуку" в фіналі Міжконтинентального кубка: одинадцятий трофей Луніна

Лусаїль, Середа 18 грудня 2024 20:52
UA EN RU
"Реал" здолав "Пачуку" в фіналі Міжконтинентального кубка: одинадцятий трофей Луніна Фото: Вінісіус і Мбаппе забили у фіналі (x.com/realmadrid)
Автор: Андрій Костенко

Мадридський "Реал" переміг мексиканську "Пачуку" та вчетверте в історії став володарем Міжконтинентального кубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Міжконтинентальний кубок, фінал

"Реал" – "Пачука" – 3:0

Голи: Мбаппе, 37, Родріго, 53, Вінісіус, 84 (пенальті)

Останній раз мадридці тріумфували в турнірі, який цьогоріч відродила ФІФА, у 2002-му. Тоді команда, за яку грали Зідан, Роналдо, Фігу, Рауль, Касільяс, Роберто Карлос, перемогла в японській Йокогамі парагвайську "Олімпію" (2:0). Тепер в катарському Лусаїлі від "вершкових" постраждала мексиканська "Пачука".

Хоча на початку гри саме мексиканські футболісти виглядали цікавіше і декілька разів серйозно потривожили Тібо Куртуа, якому Карло Анчелотті знову віддав місце у воротах.

"Реал" такого активного старту від суперника не чекав і спочатку зірки мадридців виглядали дещо розгублено. Особливо Вінісіус. Свіжоспечений найкращий футболіст світу за версією ФІФА ніяк не міг "зачепитися" за м'яч. Зовсім не йшла гра у Мбаппе, дитячих помилок припускався Беллінгем.

Але мадридці поступово освоїлись, вирівняли гру, а згодом і забили. Причому взяття воріт організувало зіркове атакувальне тріо, у якого на початку поєдинку все "валилося з ніг". На 37-й хвилині Беллінгем розрізним пасом вивів Вінісіуса на побачення з воротарем, той не став тягнути ковдру на себе і поділився м'ячем з Мбаппе. Французу залишалося лише не схибити в пусті ворота.

А вже на початку другого тайму "вершкові" забили вдруге, давши всім зрозуміти, що сенсації у фіналі не буде. Родріго, отримавши пас від Мбаппе, розкачав фінтами опонентів та точно пробив метрів з 20-ти.

"Пачука", треба віддати їй належне, не здавалася, а вперто шукала щастя біля воріт "Реала". Але не полі діяли суперники з різних вагових категорій. Тому шансів у мексиканців не було. Під завісу іспанський гранд отримав право на пенальті. І Вінісіус таки забив свій гол.

"Реал" виграв четвертий Міжконтинентальний кубок у історії і став рекордсменом турніру. Він випередив італійський "Мілан", аргентинську "Бока Хуніорс" та уругвайські "Насьональ" з "Пеньяролем", у яких залишилось по три трофеї.

Наш Андрій Лунін провів весь матч на лаві запасних, проте офіційно також став переможцем турніру. Це його 11-й трофей у складі "вершкових". До того ж він став першим і поки єдиним українцем – переможцем Міжконтинентального кубка.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Подоляк про розміщення миротворчих військ в Україні: у найближчій перспективі навряд чи
Подоляк про розміщення миротворчих військ в Україні: у найближчій перспективі навряд чи
DAILY
Ще один "податок" з зарплат? Що не так з ідеєю про примусовий викуп державних облігацій
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Ще один "податок" з зарплат? Що не так з ідеєю про примусовий викуп державних облігацій