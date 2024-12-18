"Реал" одолел "Пачуку" в финале Межконтинентального кубка: одиннадцатый трофей Лунина

Мадридский "Реал" победил мексиканскую "Пачуку" и в четвертый раз в истории стал обладателем Межконтинентального кубка.

Межконтинентальный кубок, финал

"Реал" - "Пачука" - 3:0

Голы: Мбаппе, 37, Родриго, 53, Винисиус, 84 (пенальти)

Последний раз мадридцы триумфовали в турнире, который в этом году возродила ФИФА, в 2002-м. Тогда команда, за которую играли Зидан, Роналдо, Фигу, Рауль, Касильяс, Роберто Карлос, победила в японской Иокогаме парагвайскую "Олимпию" (2:0). Теперь в катарском Лусаиле от "сливочных" пострадала мексиканская "Пачука".

Хотя в начале игры именно мексиканские футболисты выглядели интереснее и несколько раз серьезно потревожили Тибо Куртуа, которому Карло Анчелотти снова отдал место в воротах.

"Реал" такого активного старта от соперника не ожидал и сначала звезды мадридцев выглядели несколько растерянно. Особенно Винисиус. Свежеиспеченный лучший футболист мира по версии ФИФА никак не мог "зацепиться" за мяч. Совсем не шла игра у Мбаппе, детские ошибки допускал Беллингем.

Но мадридцы постепенно освоились, выровняли игру, а затем и забили. Причем взятие ворот организовало звездное атакующее трио, у которого в начале поединка все "валилось из ног". На 37-й минуте Беллингем разрезным пасом вывел Винисиуса на свидание с вратарем, тот не стал тянуть одеяло на себя и поделился мячом с Мбаппе. Французу оставалось лишь не промахнуться в пустые ворота.

А уже в начале второго тайма "сливочные" забили во второй раз, дав всем понять, что сенсации в финале не будет. Родриго, получив пас от Мбаппе, раскачал финтами оппонентов и точно пробил метров с 20-ти.

"Пачука", надо отдать ей должное, не сдавалась, а упорно искала счастья у ворот "Реала". Но не поле действовали соперники из разных весовых категорий. Поэтому шансов у мексиканцев не было. Под занавес испанский гранд получил право на пенальти. И Винисиус таки забил свой гол.

"Реал" выиграл четвертый Межконтинентальный кубок в истории и стал рекордсменом турнира. Он опередил итальянский "Милан", аргентинскую "Бока Хуниорс" и уругвайские "Насьональ" с "Пеньяролем", у которых осталось по три трофея.

Наш Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных, однако официально также стал победителем турнира. Это его 11-й трофей в составе "сливочных". К тому же он стал первым и пока единственным украинцем - победителем Межконтинентального кубка.