ua en ru
Нд, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Реал" залишився без претендента на "Золотий м'яч": відомі причини

Мадрид, Неділя 06 жовтня 2024 16:21
UA EN RU
"Реал" залишився без претендента на "Золотий м'яч": відомі причини Фото: Даніель Карвахаль (realmadrid.com)
Автор: Андрій Костенко

Віце-капітан мадридського "Реала" Даніель Карвахаль поповнив лазарет команди. Королівський клуб розкрив деталі травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

32-річний захисник отримав пошкодження у зіткненні з гравцем "Вільярреала" Єремі Піно на 90+3 хвилині поєдинку Ла Ліги. Він не зміг продовжити гру і покинув поле на ношах.

Медичне обстеження виявило у Карвахаля розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна, зовнішньої колатеральної зв'язки та підколінного сухожилля правої ноги. За прогнозами футболіст пропустить 8-10 місяців.

Одразу після матчу сам гравець звернувся до вболівальників через особистий Instagram. Він підтвердив важкість травми та повідомив, що на нього чекає хірургічне втручання.

Карвахаль – вже четвертий футболіст "Реала", який пошкодив хрестоподібні зв'язки коліна за останні 14 місяців. У 2023 році подібна травма надовго залишила поза грою голкіпера Тібо Куртуа та захисника Едера Мілітао, а на початку 2024-го ще одного оборонця, Давіда Алабу.

Хто такий Даніель Карвахаль

Вихованець "Реала" перебуває у системі клубу з 2002 року (з перервою на сезон-2012/13, який провів у німецькому "Байєрі"). У складі "вершкових" – 4-разовий чемпіон Іспанії, 6-разовий переможець Ліги чемпіонів та 5-разовий – Клубного чемпіонату світу. За збірну Іспанії провів 51 матч та забив один гол.

У поточному році був лідером двох найкращих команд Європи – "Реала" та національної збірної своєї країни. Виграв Лігу чемпіонів, відзначившись у фіналі переможним голом, та Євро-2024. Включений до списку претендентів на "Золотий м'яч".

До слова, раніше докладно розповіли, як Лунін і компанія зупинили "Вільярреал" у чемпіонаті Іспанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реал Золотий м'яч Збірна Іспанії
NEWS
Трамп на першій зустрічі з Путіним запитав про постачання зброї Україні: NYT дізналося про деталі
Трамп на першій зустрічі з Путіним запитав про постачання зброї Україні: NYT дізналося про деталі
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію