"Реал" виплатить Федерації футболу Іспанії компенсацію за Лопетегі

Розірвання договору коштуватиме мадридському клубу в 2 млн євро

Мадридський "Реал" виплатить грошову компенсацію Королівській федерації футболу Іспанії за дострокове розірвання контракту з іспанським фахівцем Хулен Лопетегі. Про це повідомляє Marca.

За розірвання угоди мадридський клуб заплатить 2 мільйони євро. Саме така сума вказана в якості відступних у контракті фахівця. Офіційно в нову посаду він вступить після чемпіонату світу-2018.

Відзначимо, що в кінці травня фахівець підписав нову угоду з Футбольною федерацією Іспанії, розрахований до 2020 року.

Нагадаємо, на посаді наставника "Реала" Хулен Лопетегі замінить Зінедіна Зідана, який несподівано покинув клуб після завоювання третього поспіль Кубка чемпіонів.