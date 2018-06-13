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"Реал" виплатить Федерації футболу Іспанії компенсацію за Лопетегі

НовиниСпорт    13.06.2018 - 11:21
Фото: Хулен Лопетегі (sefutbol.com)
Фото: Хулен Лопетегі (sefutbol.com)

Розірвання договору коштуватиме мадридському клубу в 2 млн євро

Мадридський "Реал" виплатить грошову компенсацію Королівській федерації футболу Іспанії за дострокове розірвання контракту з іспанським фахівцем Хулен Лопетегі. Про це повідомляє Marca.

За розірвання угоди мадридський клуб заплатить 2 мільйони євро. Саме така сума вказана в якості відступних у контракті фахівця. Офіційно в нову посаду він вступить після чемпіонату світу-2018.

Відзначимо, що в кінці травня фахівець підписав нову угоду з Футбольною федерацією Іспанії, розрахований до 2020 року.

Нагадаємо, на посаді наставника "Реала" Хулен Лопетегі замінить Зінедіна Зідана, який несподівано покинув клуб після завоювання третього поспіль Кубка чемпіонів.

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Теги публікації: Реал, сборная Испании, тренер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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