"Реал" на выезде не смог победить "Вильярреал"

Вильярреал – Реал 0:0

В середине первого тайма хозяева могли выходить вперед, но Арно Данжума пробил в штангу. Несколько раз к воротам "Реала" прорывался Сэмюэл Чуквуэзе, однако его прострелы некому было запереть. "Королевский клуб" ответил моментом Гарета Бейла, не сумевшего переиграть Херонимо Рульи. В первом тайме была равная игра и команды ушли на перерыв при нулевой ничьи.

В начале второй половины игры обе команды могли открывать счет. Но Марко Асенсио и Джованни Ло Чельсо не смогли поразить ворота. В интервале 56-64 минут «Реал» создал четыре голевых момента. Однако голкипер "Вильярреала" отразил опасный удар Винисиуса Джуниора и три удара от Гарета Бейла. Мадридцы продолжали атаковать, но хозяева поля держались. За пять минут до конца матча "Желтая субмарина" могла вырвать победу, но Тибо Куртуа справился с ударом Ло Чельсо. На 90-й минуте "Вильярреал" имел 100% голевой момент, однако Первис Эступиньян не реализовал выход один на один с вратарем. Эден Азар на 92-й минуте должен был приносить победу "Реалу", однако перекидая голкипера попал в перекладину.

Матч завершился нулевой ничьей. "Сливочные" увеличили отрыв в турнирной таблице от "Севильи" до четырех пунктов, а "Вильярреал" поднялся на пятую позицию.