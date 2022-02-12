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"Реал" на виїзді не зміг перемогти "Вільярреал"

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Вільярреал, Субота 12 лютого 2022 19:29
"Реал" на виїзді не зміг перемогти "Вільярреал" Фото: матч "Вільярреал" - "Реал" (twitter.com/realmadrid)
Автор: Андрій Вирва

Лідер чемпіонату Іспанії мадридський «Реал» в 24-у турі на виїзді зустрічався з «Вільярреалом», який посідав шосте місце.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Вільярреал – Реал 0:0

В середині першого тайму господарі могли виходити вперед, але Арно Данжума пробив у стійку. Декілька раз до воріт "Реалу" проривався Семюел Чуквуезе, проте його простріли не було кому замкнути. "Королівський клуб" відповів моментом Гарета Бейла, який не зумів переграти Херонімо Рульї. В першому таймі була рівна гра і команди пішли на перерву за нульової нічиї.

На початку другої половини гри обидві команди могли відкривати рахунок. Але Марко Асенсіо та Джовані Ло Чельсо не змогли влучити у ворота. В інтервалі 56-64 хвилин «Реал» створив чотири гольові моменти. Проте голкіпер "Вільярреалу" відбив небезпечний удар Вінісіуса Джуніора та три удари від Гарета Бейла. Мадридці продовжували атакувати та господарі поля тримались. За п’ять хвилин до кінця матчу "Жовта субмарина" мала можливість вирвати перемогу, але Тібо Куртуа впорався з ударом Ло Чельсо. На 90-й хвилині "Вільярреал" мав 100% гольовий момент, проте Первіс Еступіньян не реалізував вихід віч-на-віч з воротарем. Еден Азар на 92-й хвилині мав приносити перемогу "Реалу" однак перекидаючи голкіпера влучив у поперечину.

Матч завершився нульовою нічиєю. "Вершкові" збільшили відрив у турнірній таблиці від "Севільї" до чотирьох пунктів, а "Вільярреал" піднявся на п’яту позицію.

Нагадаємо, що Євген Коноплянка підписав контракт з польським клубом "Краковія".

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