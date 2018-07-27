Впервые с 2000 года в составе команды нет обладателя престижной награды

Мадридский "Реал" впервые за 18 лет начнет сезон без обладателя "Золотого мяча" в составе. Об этом пишет Marca.

Так, начиная с сезона 2000/2001 в составе "сливочных" неизменно был обладатель главной индивидуальной футбольной награды, когда в клуб перешел Луиш Фигу.

С тех пор за "бланкос" играли Зинедин Зидан, Майкл Оуэн, Роналдо, Фабио Каннаваро, Кака и Криштиану Роналду. Все они были обладателями этой награды и после ухода последнего в "Ювентус" таких футболистов в "Реале" не осталось.

Среди действующих обладателей "Золотого мяча" продолжает карьеру только Лионель Месси, который выступает за принципиального соперника мадридской команды "Барселону".