"Реал" впервые за 18 лет начнет сезон без обладателя "Золотого мяча"

Новости Спорт 27.07.2018 - 17:57

Впервые с 2000 года в составе команды нет обладателя престижной награды

Мадридский "Реал" впервые за 18 лет начнет сезон без обладателя "Золотого мяча" в составе. Об этом пишет Marca.

Так, начиная с сезона 2000/2001 в составе "сливочных" неизменно был обладатель главной индивидуальной футбольной награды, когда в клуб перешел Луиш Фигу.

С тех пор за "бланкос" играли Зинедин Зидан, Майкл Оуэн, Роналдо, Фабио Каннаваро, Кака и Криштиану Роналду. Все они были обладателями этой награды и после ухода последнего в "Ювентус" таких футболистов в "Реале" не осталось.

Среди действующих обладателей "Золотого мяча" продолжает карьеру только Лионель Месси, который выступает за принципиального соперника мадридской команды "Барселону".

Роналду может дебютировать за "Ювентус" в матче против "Кьево" Мбаппе сменил игровой номер в ПСЖ
Теги:  Реал,  Роналду,  чемпионат Испании,  Золотой мяч,  Зинедин Зидан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС