Вперше з 2000 року в складі команди немає володаря престижної нагороди

Мадридський "Реал" вперше за 18 років почне сезон без володаря "Золотого м'яча" в складі. Про це пише Marca.

Так, починаючи з сезону 2000/2001 у складі "вершкових" незмінно був володар головної індивідуальної футбольної нагороди, коли в клуб перейшов Луїш Фігу.

З того часу за "бланкос" грали Зінедін Зідан, Майкл Оуен, Роналдо, Фабіо Каннаваро, Кака і Кріштіану Роналду. Всі вони були володарями цієї нагороди і після відходу останнього в "Ювентус" таких футболістів у "Реалі" не залишилося.

Серед чинних володарів "Золотого м'яча" продовжує кар'єру тільки Ліонель Мессі, який виступає за принципового суперника мадридської команди "Барселону".