"Реал" відклав дебют Мбаппе: відома потенційна дата

Нападник піде у відпустку та повернеться до тренувань на початку серпня. Таке рішення француз і клуб ухвалили спільно.

Мбаппе не поїде з "Реалом" у передсезонний тур. Наприкінці липня "вершкові" поїдуть за океан, щоб зіграти спаринги проти італійського "Мілана", іспанської "Барселони" та лондонського "Челсі" перед американською публікою. Форвард розпочне підготовку до сезону 7 серпня.

Мбаппе займатиметься з командою на клубній базі. Тренерський штаб мадридців запланував його участь в Суперкубку УЄФА. Матч проти "Аталанти" з італійського Бергамо відбудеться 14 серпня у Варшаві.

Мбаппе підписав із "Реалом" контракт на 5 років. У чемпіонат Іспанії він переїхав вільним агентом після семи сезонів у складі "Парі Сен-Жермен". Підйомні француза за перехід склали орієнтовно 100-120 млн євро.

Напередодні "Реал" презентував Мбаппе на "Бернабеу". Церемонію відвідали 80 тисяч уболівальників. Француз попозував у фуболці "вершкових" під 9-м номером. Раніше під ним грали Бензема, Роналду, Копа, ді Стефано та інші.