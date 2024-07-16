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"Реал" презентував Мбаппе: новачок забрав номер володарів "Золотих м'ячів"

Мадрид, Вівторок 16 липня 2024 13:47
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"Реал" презентував Мбаппе: новачок забрав номер володарів "Золотих м'ячів" Фото: Кіліан Мбаппе та Флорентіно Перес оформили перехід десятиліття (realmadrid.com)
Автор: Антон Федорців

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе завершив перехід у мадридський "Реал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

25-річний нападник узяв участь в презентації в ролі футболіста "вершкових". Він отримав футболку з рук президента мадридців Флорентіно Переса та вперше вийшов на поле "Сантьяго Бернабеу" в новому статусі.

Мбаппе підписав із "Реалом" контракт на 5 років. У чемпіонат Іспанії він переїхав вільним агентом після семи сезонів у складі "Парі Сен-Жермен". Підйомні француза за перехід склали орієнтовно 100-120 млн євро.

Мбаппе виступатиме за "Реал" під 9-м номером. Раніше футболку центрфорварда одягали Карім Бензема, Кріштіану Роналду, Раймон Копа та Альфредо ді Стефано. Усі вони брали "Золотий м'яч" у час виступів за "вершкових".

Хто такий Кіліан Мбаппе

Уродженець Парижа, підлітком потрапив до академії "Монако". У лавах монегасків дебютував на професіональному рівні у сезоні 2015/16.

Провів у князівстві дві повних кампанії та здобув титул Ліги 1 в сезоні 2016/17. Влітку 2017-го перейшов у ПСЖ на правах оренди зі зобов'язанням викупу за 180 млн євро. У рідному місті провів 7 років, завоював 6 титулів чемпіона Франції, 4 Кубка та три Суперкубка Франції, 2 Кубка французької ліги.

У складі збірної Франції тріумфував на ЧС-2018, дійшов до фіналу Мундіалю-2022 та виграв Лігу націй 2020/21. Загалом зіграв 84 поєдинки в лавах "триколірних", у яких оформив 48 голів.

До слова, раніше Іспанія здолала збірну Англії у фіналі Євро-2024.

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